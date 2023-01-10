«Брест» повторно обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Брест» снова победил «Шахтер» в центральном матче чемпионата Беларуси по хоккею. Таким образом, «горняки» потерпели первое поражение в родных стенах в основное время, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главное событие – единственная шайба – случилось еще в первом периоде. На 7-й минуте забросил Александр Малявко. И на этом результативные действия закончились. Брестчане обыграли лидера таблицы дважды на его же поле.

В других противостояниях очки взяли «Локомотив» и «Гомель». Экстралига возобновится в среду, 11 января.