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Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он девятый белорус в истории, которому удалось отметиться в этой лиге

26 марта 2022 17:16
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Защитник «Аризоны» Владислав Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ и стал девятым белорусом в истории, которому удалось отличиться в сильнейшей лиге мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он девятый белорус в истории, которому удалось отметиться в этой лиге-1

Для того, чтобы забить гол в регулярном чемпионате, нашему хоккеисту потребовалось 18 матчей. К сожалению, это не спасло «койотов» от поражения. Они уступили «Калгари» со счетом – 2:4. Айс тайм Колячонка составил 15 минут и 59 секунд. Он заработал 1 результативный балл, сделал 1 бросок в створ ворот и заблокировал выстрел соперника. Завершил поединок с показателем полезности «+1».

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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