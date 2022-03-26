Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он девятый белорус в истории, которому удалось отметиться в этой лиге

Защитник «Аризоны» Владислав Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ и стал девятым белорусом в истории, которому удалось отличиться в сильнейшей лиге мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для того, чтобы забить гол в регулярном чемпионате, нашему хоккеисту потребовалось 18 матчей. К сожалению, это не спасло «койотов» от поражения. Они уступили «Калгари» со счетом – 2:4. Айс тайм Колячонка составил 15 минут и 59 секунд. Он заработал 1 результативный балл, сделал 1 бросок в створ ворот и заблокировал выстрел соперника. Завершил поединок с показателем полезности «+1».