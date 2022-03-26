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Теннис. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Майами

26 марта 2022 17:19
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Майами и вышла в 1/16 турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Майами-1

В упорнейшем трехсетовике была повержена россиянка 54-я в топе Екатерина Александрова. Итоговый счет: 6:4, 2:6, 7:6. Белоруске по ходу матча приходилось преодолевать разного рода трудности. Она упустила один матч-пойнт, но дальше собралась и со второй попытки вырвала победу. В третьем круге Викторию ожидает 16-летняя сенсация турнира Линда Фрухвиртова, которая ранее одолела бельгийку Элизе Мертенс. Но это будет завтра, 27 марта, а пока наслаждаемся победой.

Теннис. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Майами-4

26 марта свой поединок третьего круга проводит Александра Саснович. Соперница – обидчица Арины Соболенко румынка Ирина-Камелия Бегу. Ранее Саснович уже отправила домой китаянку Синьюй Ван и россиянку Дарью Касаткину.

# Теннис # Дарья Касаткина # Ирина-Камелия Бегу # Арина Соболенко # Александра Саснович # Линда Фрухвиртова # Элизе Мертенс # Виктория Азаренко # Фотофакт

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