Теннис. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Майами

В упорнейшем трехсетовике была повержена россиянка 54-я в топе Екатерина Александрова. Итоговый счет: 6:4, 2:6, 7:6. Белоруске по ходу матча приходилось преодолевать разного рода трудности. Она упустила один матч-пойнт, но дальше собралась и со второй попытки вырвала победу. В третьем круге Викторию ожидает 16-летняя сенсация турнира Линда Фрухвиртова, которая ранее одолела бельгийку Элизе Мертенс. Но это будет завтра, 27 марта, а пока наслаждаемся победой.