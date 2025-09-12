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БИСИ запускает социсследование по вопросам продовольственной безопасности

12 сентября 2025 07:04
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В преддверии празднования «Дажынак» Белорусский институт стратегических исследований изучает общественное мнение по вопросам продовольственной безопасности. От эффективности развития этой сферы во многом зависит обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития личности. Это важнейшая составляющая национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БИСИ запускает социсследование по вопросам продовольственной безопасности-2

Беларусь одна из немногих в мире полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность и входит в число лидеров по экспорту продуктов. Вместе с тем результаты ежегодного мониторинга свидетельствуют о сохраняющихся проблемных аспектах. 

Проект «Народная пятилетка» собирает мнения граждан. По 24 сентября участников исследования попросят ответить на вопросы о том, как они оценивают уровень продовольственной безопасности в нашей стране, считают ли отечественный АПК одним из наиболее значимых национальных достижений и видят ли Беларусь аграрным государством в будущем. Поделиться своими предложениями и инициативами можно на сайте «Меркаванне.бел».

# Опрос # Социологический опрос

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