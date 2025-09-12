Масштабная забастовка парализовала работу на Кипре

Общенациональная забастовка на Кипре. На улицы городов вышли десятки тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они потребовали восстановить систему надбавок к зарплатам и пенсиям, чтобы выжить при растущей инфляции. Из-за протестов не работали госучреждения, отменены занятия в школах, остановился общественный транспорт. Стачка затронула и тысячи туристов, отменены или задержаны около сотни авиарейсов. В больницах отменили плановые операции и приемы пациентов.