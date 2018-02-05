«Это больше, чем лыжи и стрельба. Это семья». Домрачева, Бьорндален и другие объяснили правила биатлона

В 12-минутном ролике «Биатлон для новичков» наглядно показано, чем отличаются дисциплины в биатлоне и какие у каждой из них правила. Все соревнования показаны в виде шуточных скетчей.

«Что такое биатлон? Как дисциплины отличаются друг от друга? В какой гонке нет штрафного круга? У многих поклонников биатлона часто спрашивают эти вопросы друзья, которые впервые начинают интересоваться эти видом спорта. Часто трудно запомнить все правила и детали, которые помогают различить один формат от другого. Чтобы помочь новым зрителям и развлечь настоящих болельщиков, телевидение IBU собрало много знакомых лиц, чтобы те объяснили биатлон».

Одна из ролей досталась белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой – она выкрикнула спортсмену, что на огневом рубеже стоит стрелять стоя, а не лежа. Так Домрачева подшутила сама над собой – несколько лет назад белоруска допустила такую ошибку на стрельбище.