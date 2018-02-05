«Это больше, чем лыжи и стрельба. Это семья». Домрачева, Бьорндален и другие объяснили правила биатлона
Международный союз биатлонистов (IBU) накануне Олимпиады представил фильм о правилах биатлона.
В 12-минутном ролике «Биатлон для новичков» наглядно показано, чем отличаются дисциплины в биатлоне и какие у каждой из них правила. Все соревнования показаны в виде шуточных скетчей.
В видео кроме главных героев роли исполнили мировые звезды биатлона – Кайса Мякяряйнен, Доротея Вирер, Анастасия Кузьмина, Екатерина Юрлова, Мартен Фуркад.
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Кайса Мякяряйнен. Фото: IBU TV
«Что такое биатлон? Как дисциплины отличаются друг от друга? В какой гонке нет штрафного круга? У многих поклонников биатлона часто спрашивают эти вопросы друзья, которые впервые начинают интересоваться эти видом спорта. Часто трудно запомнить все правила и детали, которые помогают различить один формат от другого. Чтобы помочь новым зрителям и развлечь настоящих болельщиков, телевидение IBU собрало много знакомых лиц, чтобы те объяснили биатлон».
Одна из ролей досталась белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой – она выкрикнула спортсмену, что на огневом рубеже стоит стрелять стоя, а не лежа. Так Домрачева подшутила сама над собой – несколько лет назад белоруска допустила такую ошибку на стрельбище.
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Дарья Домрачева. Фото: IBU TV
Роль одного из волонтеров исполнил восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.
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Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: IBU TV
В конце фильма француз Мартен Фуркад отметил, чем является биатлон.
Мартен Фуркад:
Биатлон – это больше, чем лыжи и стрельба. Это страсть, эмоции, семья. И, поверьте мне, это очень увлекательно.
Мартен Фуркад. Фото: IBU TV
Мартен Фуркад является одним из фаворитов предстоящей Олимпиады. «У меня много слабостей, но я единственный, кто их знает».
Фуркад об успехе, тренировках, семье и допинге – здесь подробнее.