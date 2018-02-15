Домрачева о результате в индивидуальной гонке на ОИ-2018: Как бы тяжело не было, нужно переступить через подобные ситуации

Новости Беларуси. 15 февраля не оправдались медальные надежды белорусской олимпийской сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Пхенчхане завершилась биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Главный фаворит – Дарья Домрачева – претендовала на высшую ступень пьедестала почета, однако три промаха в последней стрельбе лишили спортсменку шансов сражаться за победу. Финишировала Домрачева 27-й. Вот как она прокомментировала такой результат.

Дарья Домрачева, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:

Важно в таких ситуациях оставаться профессиональным спортсменом и постараться, как бы тяжело не было, переступить через подобные ситуации, через такие сложности. Я буду готовиться, настраиваться на следующие гонки.