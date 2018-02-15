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Домрачева о результате в индивидуальной гонке на ОИ-2018: Как бы тяжело не было, нужно переступить через подобные ситуации

15 февраля 2018 14:38
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Новости Беларуси. 15 февраля не оправдались медальные надежды белорусской олимпийской сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Пхенчхане завершилась биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Домрачева о результате в индивидуальной гонке на ОИ-2018: Как бы тяжело не было, нужно переступить через подобные ситуации-1

Домрачева о результате в индивидуальной гонке на ОИ-2018: Как бы тяжело не было, нужно переступить через подобные ситуации-3

Главный фаворит – Дарья Домрачева – претендовала на высшую ступень пьедестала почета, однако три промаха в последней стрельбе лишили спортсменку шансов сражаться за победу. Финишировала Домрачева 27-й. Вот как она прокомментировала такой результат.

Дарья Домрачева, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:
Важно в таких ситуациях оставаться профессиональным спортсменом и постараться, как бы тяжело не было, переступить через подобные ситуации, через такие сложности. Я буду готовиться, настраиваться на следующие гонки.

Домрачева о результате в индивидуальной гонке на ОИ-2018: Как бы тяжело не было, нужно переступить через подобные ситуации-6

«Скорость моей стрельбы была медленной». Надежда Скардино подвела итоги индивидуальной гонки на ОИ  

Лучшей среди белорусов стала Надежда Скардино: в итоговом протоколе наша спортсменка десятая.  

Победу в гонке одержала шведка Ханна Оберг. 

Сенсационная победа Оберг. 22-летняя шведка выиграла индивидуальную гонку на ОИ-2018   

Домрачева о результате в индивидуальной гонке на ОИ-2018: Как бы тяжело не было, нужно переступить через подобные ситуации-9

Дарья Домрачева: Чувствовала себя нормально на стрельбе, почему так произошло, я не знаю

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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