Саснович закончила выступление в 1/8 финала Уимблдона

Новости Беларуси. 9 июля успешно начавшая турнир Уимблдона Александра Саснович проиграла в четвёртом круге.

В 1/8 финала турнира противницей белорусской теннисистки (50 WTA) стала латвийка Елена Остапенко (12 WTA). Для Саснович это второе подряд завершение выступления на кортах Уимблдона после встречи с Остапенко.

Белоруска уверенно начала встречу и в первом сете вела со счётом 3:0. У латвийки, наоборот, в начале сета дела не ладились, теннисистка даже подавала с трудом. Александра продолжала натиск, и счёт дошёл до 5:2.

Александра Саснович: талисман-помидорчик и Земфира в наушниках – факты о теннисистке

Затем судья сделала замечание, чтобы тренер Елены перестал кричать. И это помогло латвийке сосредоточиться на игре. Дальше Остапенко нанесла Саснович разгромное поражение. Девушка взяла четыре гейма подряд, тай-брейк и продолжила давить. Во втором сете у белоруски не было ни шанса. Остапенко полностью контролировала игру, а также реализовала двойной матчбол.

Итог борьбы – 7:6, 6:0 в пользу латвийской теннисистки. Матч продолжался 1 час 18 минут. Что касается личных встреч, Саснович проигрывает Остапенко с результатом 3:0.

Тем не менее, в этот раз Александра отлично выступила на турнире. Теннисистка в первом круге вывела из игры чешку Петру Китову (7 WTA), что было крайне маловероятным исходом поединка. Во втором раунде Александра ожидаемо превзошла в мастерстве американку Тэйлор Таунсенд (73 WTA). В третьем круге Саснович победила австралийку Дарью Гаврилову.