Сборную Испании возглавит экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике

Новости Испании. 8 июля Фернандо Йерро, который работал спортивным наставником сборной Испании на Чемпионате мира, сообщил об отставке. Новым тренером могут назначить Луиса Энрике.

По сведениям Marca, контракт с Энрике заключат на 2 года – до конца ЧЕ-2020. На должность нового наставника кроме него рассматривали Кике Санчеса Флореса, Мичела и Виктора Санчеса. Луис Энрике отвечает всем требованиям, которые руководство предъявляет к тренеру сборной. Энрике испанец, не имеет контракта, у него достаточно опыта, к тому же он всегда признавал, что хотел бы тренировать Испанию.

Луис Энрике играл за известные испанские клубы: «Реал Мадрид» и «Барселона». В возрасте 34 лет футболист завершил карьеру. Тренировал клубы «Сельта», «Рома» и «Барселона». В 2017 году ушел с поста тренера «Барселоны». В ее составе он стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и обладателем Суперкубка страны 2016 года.

Весной 2016 года под началом Луиса Энрике «Барселона» обновила 27-летний рекорд Испании.