Минск 9 июля примет глав делегаций стран-участниц II Европейских игр

Новости Беларуси. Каждый пассажир теперь должен зайти в специальную кабину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые системы сканируют лицо и сравнивают его с фотографией в паспорте, что занимает всего несколько секунд. Это гораздо быстрее, чем контроль по отпечаткам пальцев. Как считают службы, курирующие нововведение, с такой системой процесс регистрации пассажиров будет проходить гораздо быстрее.