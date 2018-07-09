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Минск 9 июля примет глав делегаций стран-участниц II Европейских игр

09 июля 2018 07:42
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Новости Беларуси. Каждый пассажир теперь должен зайти в специальную кабину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск 9 июля примет глав делегаций стран-участниц II Европейских игр-1

Минск 9 июля примет глав делегаций стран-участниц II Европейских игр-3

Новые системы сканируют лицо и сравнивают его с фотографией в паспорте, что занимает всего несколько секунд. Это гораздо быстрее, чем контроль по отпечаткам пальцев. Как считают службы, курирующие  нововведение, с  такой системой процесс регистрации пассажиров будет проходить гораздо быстрее.

Минск 9 июля примет глав делегаций стран-участниц II Европейских игр-6

# Европейские игры # Фотофакт

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