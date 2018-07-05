Александра Саснович порадовала болельщиков: теннисистка впервые вышла в 3-й круг Уимблдона

Белорусская теннисистка не оставила шансов своей оппонентке – американке Тейлор Таунсенд, которая занимает 73 строчку в рейтинге WTA. Первый сет целиком остался за Сашей – 6:0. А вот во второй партии белоруске пришлось сильно постараться, чтобы оформить пропуск в следующий раунд.

Теннисистка Александра Саснович: «В Беларуси можно вырастить хорошего игрока, есть все условия»