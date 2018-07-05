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Александра Саснович порадовала болельщиков: теннисистка впервые вышла в 3-й круг Уимблдона

05 июля 2018 18:34
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Новости Беларуси. В женском одиночном разряде болельщиков опять порадовала Александра Саснович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович порадовала болельщиков: теннисистка впервые вышла в 3-й круг Уимблдона -1

Белорусская теннисистка не оставила шансов своей оппонентке – американке Тейлор Таунсенд, которая занимает 73 строчку в рейтинге WTA. Первый сет целиком остался за Сашей – 6:0. А вот во второй партии белоруске пришлось сильно постараться, чтобы оформить пропуск в следующий раунд.

Теннисистка Александра Саснович: «В Беларуси можно вырастить хорошего игрока, есть все условия» 

Александра Саснович порадовала болельщиков: теннисистка впервые вышла в 3-й круг Уимблдона -4

Теннисистки обменивались брейками, но в итоге удача на стороне Саснович – 6:4. В третьем круге противостоять нашей спортсменке будет 25 ракетка мира Дарья Гаврилова из Австралии.

# Теннис # Фотофакт

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