Белоруска Вера Лапко победила на старте теннисного турнира Miami Open

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко победила в первом квалификационном раунде Miami Open.

В первом матче турнира белорусская спортсменка (135 WTA) одолела японку Куруми Нарой (95 WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Во втором круге Лапко встретится с представительницей Германии Андреа Петкович (111 WTA). Победительница сможет пройти в основную сетку турнира.

От Беларуси выступят ещё три теннисистки. Они начнут выступление на Miami Open сразу с основной сетки. Виктории Азаренко (186 WTA) предстоит игра с американкой Кэтрин Беллис (44 WTA). Арина Соболенко (60 WTA) сразится со спортсменкой из США Мэдисон Бренгл (77 WTA). Александра Саснович (46 WTA) проведёт матч с чешкой Кристиной Плишковой (80 WTA).

Зимой прошлого года мы собрали факты о Вере Лапко.