«Когда нам её только принесли, мы смеялись: «Боже, кого мы родили». Любовь Черкашина впервые рассказала о дочери

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» Любовь Черкашина, призёр Олимпийских игр в Лондоне, тренер национальной сборной по художественной гимнастике и молодая мама. Ирина Ромбальская, ведущая:

Доброе утро. Очень рада, что ты нашла время прийти к нам. Знаю, какое оно у тебя сейчас драгоценное. Любовь Черкашина, тренер национальной сборной по художественной гимнастике:

И мне очень приятно. Потому что по «Большому завтраку» уже можно отследить, как росла Любовь Черкашина.

Ирина Ромбальская:

Сегодня всё, что нас волнует – это рождение твоей дочери, и всё, что с этим связано. #МалышкаОтМолашки уже взорвала социальные сети. Расскажи, как это произошло.

Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/

Пришлось поработать, чтобы хоть где-то засветиться. А она только родилась, и уже сразу везде

Любовь Черкашина:

Я до последнего работала в зале. И такое ощущение: хотелось куда-то в уголочек спрятаться. А уже, когда ребёночек родился, уже понятно, что никуда не спрячешься. И проще сразу всем сказать. Конечно, это большое счастье. И мы сейчас с мужем смеёмся, глядя на малышку, что: «Ну, посмотри, какая ты уже известная!» Мне пришлось поработать, мужу пришлось поработать, чтобы хоть где-то засветиться. А она только родилась, и уже сразу везде: в СМИ, в газетах. Поэтому это было достаточно интересно. Мы это ей всё рассказываем. Конечно, не знаю, понимает она это или не понимает. Но, конечно, это переворачивает жизнь, заставляет всё планировать по-другому. Это дарит плюс ещё один день рождения общий папе и маме. Это интересно, и я удивляюсь, как дети, забирая наши силы, дают нам невероятное количество энергии. И, кажется, что можно двигать тысячу проектов, работать круглосуточно. И всё это для того, чтобы твой ребеночек тобой гордился.



Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/

О Лозанне. «Как вы думаете, если я две недели назад родила, я просто так сюда прилетела?» Ирина Ромбальская:

И вот буквально на второй неделе после рождения дочери ты была переизбрана в Лозанне. Любовь Черкашина:

На самом деле, я ещё перед родами и врачам, и семье сказала, что мне «кровь из носу» – надо быть, надо переизбраться, потому что это – последний шанс. И когда приходило время уже рожать, а малышка не собиралась, как я её только не уговаривала! Ирина Ромбальская:

Полы мыла?

Любовь Черкашина:

Всё, что угодно: лестницы, полы – квартира блестела! Но, слава Богу, всё произошло достаточно вовремя. Я всё успела и приехала в Международную федерацию гимнастики в Лозанну. И некоторые люди даже не поверили, что я две недели назад родила. Потому что я таким «бодрячком» была, носилась. Когда надо было рассказывать, какая у нас программа и почему я хочу быть председателем комиссии атлетов, последняя фраза моя была: «Как вы думаете, если я две недели назад родила, я просто так сюда прилетела?» Но люди, действительно, понимают, что ты не прилетел просто для галочки, что ты, действительно, хочешь продолжать это направление, и ты, действительно, хочешь приносить пользу не только в своей стране гимнастике, но и на международной арене.

Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/

«До каких чёртиков надо ходить по этой лестнице, на какой этаж, чтобы быть в форме, подтянутой!» Ирина Ромбальская:

Ты в прекрасной форме. Но, всё-таки, гимнастки и балерины – это группы риска. Любовь Черкашина:

Мне кажется, что мы сейчас в такой, двойной группе риска – гимнастки и балерины. Потому что такое нашествие, не побоюсь этого слова, «ЗОЖников», что иногда смотришь, думаешь: Боже, я вот тут это неправильно делаю, здесь. И если вот этим ракурсом встану, то у меня вообще пару лишних килограммов. Поэтому это ещё откладывает отпечаток и заставляет приходить в форму моментально. Подтягивать поясничку. Ирина Ромбальская:

Сложнее? Легче? Будучи связанной с профессиональным спортом.

Любовь Черкашина:

Наверное, сложнее именно психологически. Ты привыкаешь быть всегда в хорошей форме, и тут ты понимаешь, что с организмом столько всего происходит. И в один момент – тебе надо быть в этой форме, хочешь быть красивой, стройной. И 5 километров пробегаю, и думаю, что я герой. Потому что неспецифичная для гимнастики работа. Но есть некоторые вещи, которые невозможно сделать сразу после родов. Поэтому это немножко сковывает, и остаются такие банальные вещи, как быстрая ходьба, ходьба по лестнице. И ты думаешь: до каких чёртиков надо ходить по этой лестнице, на какой этаж, чтобы быть в форме, чтобы быть подтянутой! Но это хочется и это правильно. Потому что нужно чувствовать себя здоровым и спортивным.



Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/

«Я очень люблю кушать. И мне сложно наблюдать за девушками, которые кушают только салатик» Ирина Ромбальская:

А конкретнее – что ты кушаешь, что пьёшь, сколько гуляешь для того, чтобы быть в такой форме? Любовь Черкашина:

Сразу скажу: я очень люблю кушать. И если бы я была в Италии, то ела бы круглосуточно пасту. И мне очень сложно наблюдать за девушками, которые кушают, например, только салатик. Я, всё-таки, стараюсь придерживать свой рацион питания в рамках своего метаболизма. Поэтому я его не насилую экстремальными диетами. Я просто приучила себя кушать только тогда, когда хочу. То есть, самое главное – это не переедать. Я этого придерживаюсь. Как поддерживает форму. «Держу малышку на руках – начинаю наклоняться. Увидела рядом диван – начинаю приседать»

И движение. Движение – это жизнь. Сейчас в плюс ещё идёт коляска. Люблю ходить по лестницам. И, будучи беременной, постоянно – пешочком-пешочком. И банальные упражнения делаю дома: ноги поднимаю, попу подкачиваю, приседаю с малышкой. Потому что, наверное, у меня остался страх гимнастки, что мне нужно бытьв форме. Держу малышку на руках – начинаю наклоняться. Увидела рядом диван – начинаю приседать. Прилегла – могу ногу в сторону начать качать. То есть, это постоянное какое-то движение, стараюсь не сидеть на одном месте. Чтобы шаг за шагом, не доходя ещё до зала, быть в форме.



Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/

У нас такой период, когда наслаждаешься тем, что малыш – в этом мире, он есть в нашей семье Ирина Ромбальская:

#МалышкаОтМолашки – какая она? Мамина? Папина? Может, ты ждёшь от неё каких-то спортивных побед? Любовь Черкашина:

На самом деле, она – не моя и не Витина. Она – наша, абсолютно. Потому что, когда нам её только принесли, мы смеялись: «Боже, кого мы родили!» Ирина Ромбальская:

Гимнастика – жёсткий вид спорта. Думаешь ли ты о её будущем в гимнастике?

Любовь Черкашина:

Не столько жёсткий вид спорта, но достаточно сложный. И девчонкам многое надо терпеть, через многое мы проходим. Есть и растяжка, и нагрузки, и психологическая нагрузка, когда на соревнованиях не сразу получается. Будет ли моя дочка в гимнастике? Сейчас точно не думаю об этом. Просто у нас такой период, когда наслаждаешься тем, что малыш – в этом мире, он есть в нашей семье. И, наверное, через какой-то промежуток времени мы задумаемся о том, какое направление она хочет выбрать: может быть, это будет спорт, может быть, искусство.

Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/

Что касается выбора для девочки, то первоначально задумываешься о художественной гимнастике Ирина Ромбальская:

Как ты относишься, как спортсмен и профессионал, к генетическим паспортам? Есть сейчас возможность, якобы, отследить спортивный ген и посмотреть, сможет ли человек достичь определённых результатов в определённом виде спорта. Веришь ли ты в это? Любовь Черкашина:

В принципе, это – интересный проект, который разрабатывается и уже работает. Но, наверное, не для нашего вида спорта. Потому что это – для таких видов спорта, где надо больше выносливости. Чтобы понять – марафонец ты, спринтер. Потянешь ты эти дистанции, не потянешь. А в художественной гимнастике уникальность в том, что нужна и гибкость, и растяжка, и артистизм, и та же выносливость. Ирина Ромбальская:

И просто по ДНК не разберёшься.

Любовь Черкашина:

Да. Помимо того, что нужно тренировать, рассмотреть этот талант... А потом, вообще, ребёнок скажет: «Ай. Надоело это мне». И никакое ДНК это не объяснит и не покажет. Я думаю, эти паспорта работают. И если кто-то хочет отдать ребёнка в биатлон, то почему заранее не узнать, по силе будет, вообще, это или нет. Что касается выбора для девочки, то первоначально задумываешься о художественной гимнастике. Независимо, занималась я или нет. Вторым у меня для девочки стоит фигурное катание или теннис. Если брать в рамках нашей страны, то я бы выбрала теннис.

Источник instagram.com/molashkoviktor/