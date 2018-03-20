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На ЧМ по конькобежному спорту среди студентов Беларусь представят 18 спортсменов, в том числе Игнат Головатюк

20 марта 2018 23:59
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Новости Беларуси. 18 человек представят нашу страну на чемпионате мира по конькобежному спорту среди студентов, который пройдет на этой неделе в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это будут как члены национальной сборной, так и подрастающее поколение. Всего же в турнире выступят более 100  атлетов из 15 стран. Сильные делегации отправили россияне, поляки и голландцы.

На ЧМ по конькобежному спорту среди студентов Беларусь представят 18 спортсменов, в том числе Игнат Головатюк-1

Впрочем, уверены организаторы, хозяева вовсе не будут статистами на этом празднике студенческого спорта. Мы вполне способны попасть на пьедестал как в личных гонках, так и в командных. Тем более, что за Беларусь будет выступать Игнат Головатюк.

Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта:
Мы делаем вся для того, чтобы представлять Беларусь как спортивную страну, что у нас есть спортивные объекты. Чтобы люди приезжали, видели нас. Это с имиджевой стороны.

Чемпионат мира среди студентов – это не только важный спортивный форум, но еще и возможность заключить международные договоры и меморандумы. А кроме того, получить имиджевые дивиденты.

На ЧМ по конькобежному спорту среди студентов Беларусь представят 18 спортсменов, в том числе Игнат Головатюк-4

Александр Новакович, директор республиканского центра олимпийской подготовки по ледовым видам спорта:
Поверьте, если бы у него самого не было желания выступать, мы бы его не заставляли. Он всегда рад выступать на родной арене. У него хороший опыт, он был на первом месте в 2016 году на этапе Кубка мира, поэтому с удовольствием.

Причем тут близкие, родные приходят. Выступить – это даже с идеологической точки зрения правильно.

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Александр Богданович # Александр Новакович

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