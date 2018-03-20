На ЧМ по конькобежному спорту среди студентов Беларусь представят 18 спортсменов, в том числе Игнат Головатюк

Новости Беларуси. 18 человек представят нашу страну на чемпионате мира по конькобежному спорту среди студентов, который пройдет на этой неделе в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это будут как члены национальной сборной, так и подрастающее поколение. Всего же в турнире выступят более 100 атлетов из 15 стран. Сильные делегации отправили россияне, поляки и голландцы.

Впрочем, уверены организаторы, хозяева вовсе не будут статистами на этом празднике студенческого спорта. Мы вполне способны попасть на пьедестал как в личных гонках, так и в командных. Тем более, что за Беларусь будет выступать Игнат Головатюк. Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта:

Мы делаем вся для того, чтобы представлять Беларусь как спортивную страну, что у нас есть спортивные объекты. Чтобы люди приезжали, видели нас. Это с имиджевой стороны. Чемпионат мира среди студентов – это не только важный спортивный форум, но еще и возможность заключить международные договоры и меморандумы. А кроме того, получить имиджевые дивиденты.