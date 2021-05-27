С кем сыграют белорусские теннисисты в первом раунде «Ролан Гаррос»? Жеребьевка уже состоялась

Новости Беларуси. Жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису уже состоялась. Своих соперников по первому раунду узнали и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, наша Виктория Азаренко свой стартовый матч на турнире проведет против россиянки Светланы Кузнецовой. Еще одна белоруска Александра Саснович сыграет с хозяйкой кортов Дианой Парри. Соперница третьей сеяной турнира Арины Соболенко пока не определена – ею станет одна из победительниц квалификации.

В мужской сетке единственный представитель Беларуси Егор Герасимов в первом круге сыграет с французом Энцо Куако.