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С кем сыграют белорусские теннисисты в первом раунде «Ролан Гаррос»? Жеребьевка уже состоялась

27 мая 2021 21:29
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Новости Беларуси. Жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису уже состоялась. Своих соперников по первому раунду узнали и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С кем сыграют белорусские теннисисты в первом раунде «Ролан Гаррос»? Жеребьевка уже состоялась-1

Так, наша Виктория Азаренко свой стартовый матч на турнире проведет против россиянки Светланы Кузнецовой. Еще одна белоруска Александра Саснович сыграет с хозяйкой кортов Дианой Парри. Соперница третьей сеяной турнира Арины Соболенко пока не определена – ею станет одна из победительниц квалификации.

В мужской сетке единственный представитель Беларуси Егор Герасимов в первом круге сыграет с французом Энцо Куако.

Напомним, «Ролан Гаррос» стартует 30 мая.

# Теннис # Виктория Азаренко # Светлана Кузнецова # Александра Саснович # Диана Парри # Арина Соболенко # Егор Герасимов # Энцо Куако # Фотофакт

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