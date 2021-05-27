«Пострадал весь велоспорт европейский». Наталья Цилинская прокомментировала отмену ЧЕ в Минске

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Сегодня состоялось очередное заседание руководящего совета UEC, в котором я приняла участие по видеосвязи. И одним из вопросов как раз был вопрос проведения чемпионата Европы в Минске. В данный момент в связи с тем, что отменены рейсы, не летают самолеты, сборные европейские просто физически не могут добраться до Минска. Здесь пострадали не только мы, потому что на самом деле сейчас очень непростая стоит задача перед Европейским союзом велосипедистов – в короткие сроки найти место для проведения чемпионата. Пострадал весь велоспорт европейский. Всем обидно, конечно, потому что мы готовились, мы готовились внутри страны, мы готовились вместе с UEC к проведению чемпионата.