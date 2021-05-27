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«Пострадал весь велоспорт европейский». Наталья Цилинская прокомментировала отмену ЧЕ в Минске

27 мая 2021 19:55
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в июне в Минске, отменили. Таково решение Европейского союза велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом глава организации поблагодарил нашу Федерацию и лично Наталью Цилинскую за уже проделанную работу.

«Пострадал весь велоспорт европейский». Наталья Цилинская прокомментировала отмену ЧЕ в Минске-1

Впрочем, сейчас у европейских функционеров голова болит о другом. Новое место проведения старта не определено, а первая гонка стоит в международном календаре уже 23 июня.

Перенос старта прокомментировали в Белорусской федерации велосипедного спорта.

«Пострадал весь велоспорт европейский». Наталья Цилинская прокомментировала отмену ЧЕ в Минске-4

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Сегодня состоялось очередное заседание руководящего совета UEC, в котором я приняла участие по видеосвязи. И одним из вопросов как раз был вопрос проведения чемпионата Европы в Минске. В данный момент в связи с тем, что отменены рейсы, не летают самолеты, сборные европейские просто физически не могут добраться до Минска. Здесь пострадали не только мы, потому что на самом деле сейчас очень непростая стоит задача перед Европейским союзом велосипедистов – в короткие сроки найти место для проведения чемпионата. Пострадал весь велоспорт европейский. Всем обидно, конечно, потому что мы готовились, мы готовились внутри страны, мы готовились вместе с UEC к проведению чемпионата.

«Пострадал весь велоспорт европейский». Наталья Цилинская прокомментировала отмену ЧЕ в Минске-7

Беларусь имеет опыт приема международных стартов по велоспорту. В 2009 году в Минске соревновались лучшие гонщики Европы. А в 2013-м наша страна стала эпицентром уже мирового форума. Зарубежные гости высоко оценивали организаторские способности белорусов.

# Спортивные соревнования # Наталья Цилинская # Фотофакт

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