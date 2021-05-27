Хоккей на траве. «Строитель» уступил «Минску» в первом матче финала чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Стартовала финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею с мячом. В первом матче золотой дуэли сошлись хоккейный клуб «Минск» и «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стартовала финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею с мячом. В первом матче золотой дуэли сошлись хоккейный клуб «Минск» и «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По ходу встречи брестчане вели в два мяча, но до конца основного времени игроки «Минска» успели отставание отыграть. В итоге дело дошло до серии буллитов, в которой хоккеисты столичного клуба реализовали все пять попыток, в то время как брестчане на две меньше.
Таким образом, «Минск» повел в финале – 1:0. Второй матч серии до трех побед состоится в столице в пятницу, 28 мая.