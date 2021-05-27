«Никто не был уверен абсолютно». В Минске определили победителя волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Привычный зал для тренировок волейбольного клуба «Минск» на эти три дня был отдан в распоряжение ребят, которые только на пути к большим результатам. На турнире «Мяч над сеткой» во взрослой возрастной категории, то есть ребят 2006 года рождения, шла самая напряженная борьба. Со старта свои амбиции на победу заявила команда юношей из города Глубокое. День за днем они методично обыгрывали своих соперников. Причем делали это красиво, одолевая всех оппонентов с одинаковым счетом по партиям – 3:1. Место расположения команды говорит само за себя, поэтому капитан признался, что свою роль сыграл и сладкий продукт.

Максим Янкович, капитан волейбольной команды Глубокской ДЮСШ: Все у нас растут на сгущенке. Мы усердно тренировались все эти месяцы. Были моменты, когда уже все, «поплыли». Но потом в скором времени собирались. И победили.

Ольга Семендяк, тренер по волейболу Глубокской ДЮСШ:

Втайне мы надеялись, никто не был уверен абсолютно, что будет это место, но где-то, наверное, у нас таилась надежда, что вдруг. Команды очень сильные, достойные. В общем, со всеми было играть очень сложно и интересно. В принципе, на таких соревнованиях у мальчишек воспитывается характер. Вы видели, что по ростовым данным у нас не самая высокая команда. Значит, здесь надо было брать характером, по-другому не получилось бы.

Второе место заняли ребята из Гродненской СДЮШОР имени Сапеги, в последнем матче они обыграли СДЮШОР «Энергия» из Гомеля, которая осталась на третьей строчке.

По окончании матчей состоялась церемония награждения, где кроме призовых мест, были также отмечены лучшие по позициям в своих командах. Примечательно, что в церемонии принял участие и новый главный тренер мужской волейбольной команды «Строитель» Олег Миканович.