«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали

Спортсменка завоевала серебряные награды в командных соревнованиях и в женском одиночном катании. Победу в этой дисциплине одержала коллега Медведевой по команде – 15-летняя Алина Загитова.

«Женечка, какая же ты умница, красавица! Не важно, что ты заняла второе место на Олимпиаде, ты в моем сердце навсегда»,

«Женечка, ты самая лучшая! Для моих маленьких дочек ты невероятный пример стойкости и жизнерадостности. Оставайся всегда такой! Победы на грядущем чемпионате мира»,

«Спасибо за победу! Плакали вместе с тобой! Успехов в дальнейшем, ждем от тебя золото следующей Олимпиады! Только не бросай!»,

«Королева льда».

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