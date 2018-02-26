«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали

Фигуристка Евгения Медведева показала фото олимпийских медалей, завоеванных ею в Пхёнчхане.
Снимок спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram.
Евгения Медведева:
Мои близняшки.
Фигуристка Евгения Медведева показала фото олимпийских медалей, завоеванных ею в Пхёнчхане.
Снимок спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram.
Евгения Медведева:
Мои близняшки.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Спортсменка завоевала серебряные награды в командных соревнованиях и в женском одиночном катании. Победу в этой дисциплине одержала коллега Медведевой по команде – 15-летняя Алина Загитова.
Подписчики Евгении Медведевой поздравили фигуристку с такими высокими достижениями на самых престижных спортивных соревнованиях.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
«Женечка, какая же ты умница, красавица! Не важно, что ты заняла второе место на Олимпиаде, ты в моем сердце навсегда»,
«Женечка, ты самая лучшая! Для моих маленьких дочек ты невероятный пример стойкости и жизнерадостности. Оставайся всегда такой! Победы на грядущем чемпионате мира»,
«Спасибо за победу! Плакали вместе с тобой! Успехов в дальнейшем, ждем от тебя золото следующей Олимпиады! Только не бросай!»,
«Королева льда».
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