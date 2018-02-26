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«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали

26 февраля 2018 10:07
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Фигуристка Евгения Медведева показала фото олимпийских медалей, завоеванных ею в Пхёнчхане.  

Снимок спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram.  

Евгения Медведева:  
Мои близняшки.  

«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали-1

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Спортсменка завоевала серебряные награды в командных соревнованиях и в женском одиночном катании. Победу в этой дисциплине одержала коллега Медведевой по команде – 15-летняя Алина Загитова.  

Подписчики Евгении Медведевой поздравили фигуристку с такими высокими достижениями на самых престижных спортивных соревнованиях.  

«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали-4

Фото:  instagram.com/jmedvedevaj    

«Женечка, какая же ты умница, красавица! Не важно, что ты заняла второе место на Олимпиаде, ты в моем сердце навсегда»,  

«Женечка, ты самая лучшая! Для моих маленьких дочек ты невероятный пример стойкости и жизнерадостности. Оставайся всегда такой! Победы на грядущем чемпионате мира»,  

«Спасибо за победу! Плакали вместе с тобой! Успехов в дальнейшем, ждем от тебя золото следующей Олимпиады! Только не бросай!»,  

«Королева льда».  

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# Фотофакт # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018

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