Евгения Медведева ушла от тренера Тутберидзе. Фигуристка будет выступать за другую страну?
Новости России. Двукратный серебряный призёр зимних ОИ-2018 Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером», – рассказал ТАСС Лайшев.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
В разговоре с RT директор школы не смог сказать, кто станет новым тренером Медведевой.
Ренат Лайшев, директора Центра спорта и образования «Самбо-70»:
У них был психологически тяжёлый период, они выясняли отношения. Но Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе. После тяжелейшего сезона Женя и Этери Георгиевна дошли до такой ситуации, когда надо что-то решать.
Сама Тутберидзе не комментирует уход своей подопечной. Ранее она рассказывала, что относится к Медведевой как к дочери.
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Фото: instagram.com/jmedvedevaj
В свете последних событий вновь появились предположения, что российская фигуристка может сменить гражданство.
По информации агентства «Весь спорт», Евгения может решить выступать за Армению. Предполагается, что на этот шаг Медведеву может подтолкнуть желание продлить своё участие в официальных международных соревнованиях. Отец Медведевой – армянин. Первые шаги в фигурном катании спортсменка сделала с фамилией Бабасян, но позже взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.
Напомним, похожие предположения возникали после ОИ-2018. В тот раз двукратная чемпионка мира и Европы опровергла слухи.
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