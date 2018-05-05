Евгения Медведева ушла от тренера Тутберидзе. Фигуристка будет выступать за другую страну?

«Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером», – рассказал ТАСС Лайшев.

Новости России. Двукратный серебряный призёр зимних ОИ-2018 Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с RT директор школы не смог сказать, кто станет новым тренером Медведевой.

Ренат Лайшев, директора Центра спорта и образования «Самбо-70»:

У них был психологически тяжёлый период, они выясняли отношения. Но Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе. После тяжелейшего сезона Женя и Этери Георгиевна дошли до такой ситуации, когда надо что-то решать.

Сама Тутберидзе не комментирует уход своей подопечной. Ранее она рассказывала, что относится к Медведевой как к дочери.

«Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали