В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Новости Беларуси. Представительницы художественной гимнастики из 10 стран принимают участие в международном турнире на призы Марины Лобач, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире соревнуются спортсменки из России, Украины, Италии, Израиля, Литвы, Эстонии, Кипра, Польши, Казахстана. Традиционно сильный состав и у белорусской команды.

Нынешний турнир особенный: 30 лет назад Марина Лобач, завоевав золото Сеула, стала первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Сеул, 1988):

Мы ждали очень долго, когда построится такой замечательный зал. И мне вдвойне приятно, что этот турнир в этом году проходит во Дворце художественной гимнастики.