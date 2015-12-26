«Бабушка болела за меня на трибуне»: 16-летняя фигуристка Евгения Медведева выиграла чемпионат России

Новости России. 16-летняя Евгения Медведева, накануне установившая мировой рекорд, завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию. Последний соревновательный день завершился в Екатеринбурге.

По итогам произвольной программы Медведева набрала 155,44 балла, ее общий результат – 234,88 балла.

Таким образом, Евгения обновила мировой рекорд южнокорейской спортсменки Ким Ю. Однако рекорды россиянки не будут официально утверждены, так как получены на соревнованиях национального, а не международного уровня.