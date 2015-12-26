«Бабушка болела за меня на трибуне»: 16-летняя фигуристка Евгения Медведева выиграла чемпионат России

Новости России. 16-летняя Евгения Медведева, накануне установившая мировой рекорд, завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию. Последний соревновательный день завершился в Екатеринбурге.
По итогам произвольной программы Медведева набрала 155,44 балла, ее общий результат – 234,88 балла.
Таким образом, Евгения обновила мировой рекорд южнокорейской спортсменки Ким Ю. Однако рекорды россиянки не будут официально утверждены, так как получены на соревнованиях национального, а не международного уровня.
Евгения Медведева. Источник фото: соцсети
Евгения Медведева отметила, что о таком результате даже мечтать не могла.
Девушка поблагодарила за поддержку своих поклонников и родителей. И отметила, что справиться с волнением помогало присутствие на трибуне бабушки.
Второе место на чемпионате России заняла Елена Радионова (222,57 балла).
Медведева и Радионова получили путевки на чемпионат Европы в Братиславе.
Олимпийская чемпионка в индивидуальных соревнованиях Аделина Сотникова (197,98) заняла шестое место, чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая (195,24) – седьмое.