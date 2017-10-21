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«Нужно работать лучше»: фигуристке Евгении Медведевой не хватило 0,1 балла до повторения собственного мирового рекорда

21 октября 2017 10:26
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Новости России. Фигуристке Евгении Медведевой из России не хватило одной десятой балла до повторения собственного мирового рекорда.

По информации ТАСС, 20 октября в российской столице начался этап Гран-при. Российская фигуристка за вступление в короткой программе набрала 80,75 балла. Этот результат на 0,1 меньше, чем мировой рекорд в данном виде программы. Предыдущее достижение было установлено самой Медведевой в апреле 2017 года.

Как отметила спортсменка, она не следит за десятыми и для нее стало сюрпризом, что ей не хватило совсем немного.

Евгения Медведева:
Значит, нужно работать лучше.

«Нужно работать лучше»: фигуристке Евгении Медведевой не хватило 0,1 балла до повторения собственного мирового рекорда-1

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

По словам фигуристки, для нее очень важна работа, которой она занимается каждый день вместе с тренерами, хореографами и родителями.

Евгения Медведева:
Всю жизнь за кем-то я смотрела, старалась научиться чему-то, но главное для меня – не терять индивидуальность.

«Нужно работать лучше»: фигуристке Евгении Медведевой не хватило 0,1 балла до повторения собственного мирового рекорда-4

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Евгении – 17 лет. Она является двукратной чемпионкой мира и Европы. Кроме рекорда в короткой программе, Медведева показала лучший результат в произвольной программе и по сумме баллов.

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# Фигурное катание # Фотофакт # Евгения Медведева

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