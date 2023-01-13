Расписание первого круга Australian Open. С кем сразятся белорусские теннисисты?

Илья Ивашко в 3 часа ночи на арене № 17 встретится с более рейтинговым Ботиком ван де Зандшульпом из Нидерландов. Это будет их первая встреча в рамках тура. Следующим запуском Александра Саснович проведет дуэль против 15-летнего вундеркинда из Чехии Бренды Фрухвиртовой.

Виктория Азаренко не ранее 7 часов утра начнет поединок против Софии Кенин. Напомним, в 2020 году американка стала победительницей открытого чемпионата Австралии. Однако, в 2022-м у нее был заметный спад. Сейчас София выступит под защищенным рейтингом. Интересный факт: в турнирной сетке есть только две чемпионки прошлых лет. И это Азаренко и Кенин. Арина Соболенко начнет свое продвижение по сетке 17 января. Не ранее 3 часов ночи белоруска сразится с еще одной представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.