Прямой эфир

Расписание первого круга Australian Open. С кем сразятся белорусские теннисисты?

13 января 2023 16:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Организаторы турнира Большого шлема – Australian Open – представили расписание первого круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 января из четырех белорусских теннисистов на корте появятся сразу трое.

Расписание первого круга Australian Open. С кем сразятся белорусские теннисисты?-1

Илья Ивашко в 3 часа ночи на арене № 17 встретится с более рейтинговым Ботиком ван де Зандшульпом из Нидерландов. Это будет их первая встреча в рамках тура. Следующим запуском Александра Саснович проведет дуэль против 15-летнего вундеркинда из Чехии Бренды Фрухвиртовой.

Расписание первого круга Australian Open. С кем сразятся белорусские теннисисты?-4

Виктория Азаренко не ранее 7 часов утра начнет поединок против Софии Кенин. Напомним, в 2020 году американка стала победительницей открытого чемпионата Австралии. Однако, в 2022-м у нее был заметный спад. Сейчас София выступит под защищенным рейтингом. Интересный факт: в турнирной сетке есть только две чемпионки прошлых лет. И это Азаренко и Кенин. Арина Соболенко начнет свое продвижение по сетке 17 января. Не ранее 3 часов ночи белоруска сразится с еще одной представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Бренды Фрухвиртова # Илья Ивашко # Ботик ван де Зандшульп # Александра Саснович # София Кенин # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Тереза Мартинцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неоценимый игровой опыт». В Минске стартовал полуфинал баскетбольного турнира «Кубок Феникса»
13 января 2023 15:11

«Неоценимый игровой опыт». В Минске стартовал полуфинал баскетбольного турнира «Кубок Феникса»

Кубок Беларуси по биатлону: Алимбекова и Смольский выиграли спринтерские гонки
13 января 2023 13:42

Кубок Беларуси по биатлону: Алимбекова и Смольский выиграли спринтерские гонки

Вторую и третью шайбы разделила одна минута. На ЧБ по хоккею «Юность» одолела «Лиду»
13 января 2023 09:58

Вторую и третью шайбы разделила одна минута. На ЧБ по хоккею «Юность» одолела «Лиду»