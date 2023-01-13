Кубок Беларуси по биатлону: Алимбекова и Смольский выиграли спринтерские гонки

Новости Беларуси. Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли спринтерские гонки на Кубке Беларуси по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер мужской сборной на огневых рубежах допустил два промаха. Алимбекова обошлась без штрафа. Завтра, 14 января, в расписании значатся гонки преследования.

Данный старт тренерский штаб рассматривает как главный этап подготовки к Кубку Содружества. Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России начнут соревноваться уже в четверг, 19 января.