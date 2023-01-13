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Кубок Беларуси по биатлону: Алимбекова и Смольский выиграли спринтерские гонки

13 января 2023 13:42
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Новости Беларуси. Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли спринтерские гонки на Кубке Беларуси по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер мужской сборной на огневых рубежах допустил два промаха. Алимбекова обошлась без штрафа. Завтра, 14 января, в расписании значатся гонки преследования.  

Кубок Беларуси по биатлону: Алимбекова и Смольский выиграли спринтерские гонки-1

Данный старт тренерский штаб рассматривает как главный этап подготовки к Кубку Содружества. Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России начнут соревноваться уже в четверг, 19 января.  

Кубок Беларуси по биатлону: Алимбекова и Смольский выиграли спринтерские гонки-4

В первый и второй дни пройдут спринты. На субботу, 21 января, назначены пасьюты. В воскресенье пройдут масс-старты. На данном этапе Смольский в генеральной классификации лидирует. Алимбекова идет второй.  

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Фотофакт

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