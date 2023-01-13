«Неоценимый игровой опыт». В Минске стартовал полуфинал баскетбольного турнира «Кубок Феникса»

На базе спорткомплекса баскетбольного клуба «Минск» стартовал полуфинал Открытого межрегионального турнира «Кубок Феникса», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие принимают шесть женских дружин в возрастной категории от 10 до 14 лет.

«Спартак», «Гомельские рыси» и «Минск» представляют Беларусь, а «Электросталь», «Пчелки» и «Руна-Баскет» приехали из России. Сегодня, 13 января, каждый коллектив провел по два поединка. Гродненский «Спартак» является основой национальной команды девушек 2009-2010 годов рождения. В рамках группового этапа белорусские баскетболистки уже брали бронзовые медали. Сейчас стоит цель показать уверенную игру и в полуфинале. По итогам пятницы подопечные Виктории Дацун имеют в копилке одну победу и одно поражение. Сначала девушки с весомым преимуществом обыграли «Электросталь», а после уступили «Пчелкам».

Виктория Дацун, главный тренер БК «Спартак»:

Мы сыграли только две игры и три игры нам предстоит сыграть. Приятно констатировать, что у меня уже вырисовываются лидеры в команде: Варвара Плескачевская, Алена Прохорчук. Для нас турнир – просто неоценимый игровой опыт. Нам, к сожалению, получать в Беларуси опыт негде. Мы варимся в собственном соку, и заграница для нас закрыта. А команды России, вы сами видите, очень крепкие физически, хорошо технически подготовлены, очень агрессивные команды, для нас очень хорошая школа.

Варвара Плескачевская, разыгрывающая БК «Спартак»:

С московскими «Пчелками», конечно, было сложновато, но мы смогли показать какой-то уровень. И хоть не все получалось, но мы сыграли все-таки достойно. У нас немного хромает защита, надо больше работать над этим. Также играть больше комбинации. Сильные стороны: мы быстрые, у нас много маленьких, из-за этого у нас очень быстрая скорость, достаточно много у нас быстрых отрывов хороших.