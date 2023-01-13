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Вторую и третью шайбы разделила одна минута. На ЧБ по хоккею «Юность» одолела «Лиду»

13 января 2023 09:58
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Новости Беларуси. «Юность», «Неман» и «Витебск» победили в очередных матчах чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане удачно сыграли в Лиде. Местная дружина проиграла 1:3. Действующий обладатель серебра один раз отличился в первом периоде и дважды во втором.  

Вторую и третью шайбы разделила одна минута. На ЧБ по хоккею «Юность» одолела «Лиду»-1

Причем вторую и третью шайбы разделила всего лишь минута. И только в последнем отрезке «Лида» сумела забить гол престижа. Финальный счет – 3:1 в пользу «Юности». Не менее уверенно «Неман» разобрался с «Гомелем». Минские и гродненские хоккеисты максимально подтянулись к лидеру – солигорскому «Шахтеру». Он сыграет сегодня, 13 января.  

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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