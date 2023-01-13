Вторую и третью шайбы разделила одна минута. На ЧБ по хоккею «Юность» одолела «Лиду»

Новости Беларуси. «Юность», «Неман» и «Витебск» победили в очередных матчах чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане удачно сыграли в Лиде. Местная дружина проиграла 1:3. Действующий обладатель серебра один раз отличился в первом периоде и дважды во втором.

Причем вторую и третью шайбы разделила всего лишь минута. И только в последнем отрезке «Лида» сумела забить гол престижа. Финальный счет – 3:1 в пользу «Юности». Не менее уверенно «Неман» разобрался с «Гомелем». Минские и гродненские хоккеисты максимально подтянулись к лидеру – солигорскому «Шахтеру». Он сыграет сегодня, 13 января.