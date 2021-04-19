«Просто волшебство какое-то, я не ожидал!» Посмотрите, как встречали Алексея Талая после триумфа в Италии

Новости Беларуси. Возвращение героя. Алексей Талай с триумфом вернулся из Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там наш паралимпиец завоевал два золота и установил новый мировой рекорд. И если Алексей этим сюрприза не преподнес – он давно и прочно входит в элиту мирового спорта, то его самого знатно удивили теплым и громким приемом в домашнем аэропорту. С победой нашего паралимпийца также поздравил Президент Александр Лукашенко.

Ирина Петыш, корреспондент:

Все эти люди собрались сегодня здесь ради одного человека, зато какого: Алексей Талай вернулся домой из Италии, где установил новый мировой рекорд.

Компания единомышленников и истинных поклонников Алексея Талая решила устроить спортсмену сюрприз и ярко встретить настоящего героя. Достойному чемпиону – достойный прием.

Виталий Леонович, участник общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Мы приехали сюда для того, чтобы встретить нашего близкого товарища, «железного человека», гордость Республики Беларусь Алексея Талая. Мы как патриоты беларуси, как нормальное консолидированное общество, обязаны его встретить с цветами и приветствиями. Я думаю, ему будет приятно. Мы договорились о том, что мы будем его встречать, никому не говорить, хотели сделать ему просто сюрприз.

Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию:

Просто волшебство какое-то, я не ожидал! Мы уставшие, но сейчас такой прилив энергии, эмоции зашкаливают. Конечно же, мы старались. Все спортсмены стараются: и олимпийцы, и паралимпийцы. Но когда вот такой момент очень важный для нашей страны, хочется нашим родненьким дать какого-то позитива, какой-то радости. Как мне удалось? Но я установил новый мировой рекорд! Я подумал, что встречают какую-то суперзвезду, потом я увидел своих друзей, всех патриотов Беларуси, всех этих известных уже людей.

А ведь в Беларуси Алексей Талай действительно может называться звездой, ну или «железным человеком». Ведь, несмотря на непростую судьбу, Алексей не сломался, а стал успешным. Причем в абсолютно разных сферах: его знают как спортсмена, мотивационного спикера и просто неравнодушного человека. Все эти амплуа объединяют твердый характер и сила духа.

Алексей Талай:

Я старался сделать не хуже результаты, чем они были ранее. Но, вы знаете, на определенном этапе подумал: буду все-таки рвать. И вот такой результат. Я улучшил и комплекс 150 метров – взял золотую медаль, и в брассе 50 метров улучшил мировой рекорд на целых 6 секунд и завоевал золотую медаль. Это очень большой результат, учитывая ту работу, которую мы сегодня проводим, мой штаб в рамках конституционной реформы, как член Конституционной комиссии. Поэтому волшебный результат, я сам от себя его не ожидал.