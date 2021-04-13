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Алексей Талай: мне поступает множество вопросов со всего мира: «Алексей, а как переехать в Беларусь?»

13 апреля 2021 11:06
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Новости Беларуси. Точки соприкосновения для консолидации. 13 апреля в парламенте прошла встреча, на которой обсуждались молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За круглым столом переговоров собрались руководители Белорусского союза женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и объединений.   

Алексей Талай: мне поступает множество вопросов со всего мира: «Алексей, а как переехать в Беларусь?»-1

Своим видением патриотического воспитания современного поколения поделился также спортсмен, общественный деятель и мотивационный лидер Алексей Талай. Не просто дискуссии, а реальные проекты, которые уже на старте.  

«Он простой, очевидный». Марина Ленчевская рассказала, каким будет новый молодёжный проект

Алексей Талай: мне поступает множество вопросов со всего мира: «Алексей, а как переехать в Беларусь?»-4

Алексей Талай, паралимпиец, призер чемпионатов мира и Европы:  
Сегодня можем в полной мере сказать, что Беларусь – это такой ковчег здравого смысла, где сохраняется институт семьи, институт отцовства, материнства, детства. Мы сегодня об этом должны говорить. Ко мне, например, поступает множество предложений и вопросов со всего мира: «Алексей, а как переехать в Беларусь?»  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Алексей Талай # Фотофакт

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