Алексей Талай: мне поступает множество вопросов со всего мира: «Алексей, а как переехать в Беларусь?»

Новости Беларуси. Точки соприкосновения для консолидации. 13 апреля в парламенте прошла встреча, на которой обсуждались молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За круглым столом переговоров собрались руководители Белорусского союза женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и объединений.

Своим видением патриотического воспитания современного поколения поделился также спортсмен, общественный деятель и мотивационный лидер Алексей Талай. Не просто дискуссии, а реальные проекты, которые уже на старте.

Алексей Талай, паралимпиец, призер чемпионатов мира и Европы:

Сегодня можем в полной мере сказать, что Беларусь – это такой ковчег здравого смысла, где сохраняется институт семьи, институт отцовства, материнства, детства. Мы сегодня об этом должны говорить. Ко мне, например, поступает множество предложений и вопросов со всего мира: «Алексей, а как переехать в Беларусь?»