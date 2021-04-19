Победительница этапа Кубка мира по гимнастике в Узбекистане: в Баку, думаю, мы покажем результат намного лучше

Новости Беларуси. Восемь медалей, две из которых высшей пробы, завоевали белорусские грации на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Узбекистане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До старта Игр в Токио как никогда важно обкатать программу и примелькаться судьям. В солидной компании, а в Ташкенте собрались представительницы 30 стран, наши грации не затерялись. «Я не останавливаюсь». У белорусских гимнасток три лицензии на Олимпиаду в Токио

Белоруски блистали, причем как в личном турнире, так и в команде. Групповички побывали на пьедестале трижды. В отдельных видах они взяли золото и серебро, а в многоборьбе – бронзу.

В индивидуальном разряде отлично проявила себя Алина Горносько. Она не знала равных в ленте, а также стала третьей по итогам композиций с мячом и с булавами. Анастасия Салос замкнула тройку сильнейших и в многоборье, и в состязаниях с обручем. Можно утверждать, что вся команда выступила ровно.