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«Я не останавливаюсь». У белорусских гимнасток три лицензии на Олимпиаду в Токио

19 апреля 2021 14:44
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Новости Беларуси. Восемь медалей, две из которых высшей пробы, завоевали белорусские грации на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Узбекистане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победительница этапа Кубка мира по гимнастике в Узбекистане: в Баку, думаю, мы покажем результат намного лучше

«Я не останавливаюсь». У белорусских гимнасток три лицензии на Олимпиаду в Токио-1

У белорусских граций максимальное количество олимпийских лицензий – три. Но если в групповых упражнениях все понятно, то в индивидуальных пока не известно, кто именно представит Беларусь в Токио.

«Я не останавливаюсь». У белорусских гимнасток три лицензии на Олимпиаду в Токио-4

Алина Горносько, победительница этапа Кубка мира по художественной гимнастике (упражнение с лентой):
Я не останавливаюсь. У меня есть еще очень много над чем работать, изменить, подумать. Уже в скором времени на новых этапах Кубка мира, на чемпионате Европы и, надеемся, на Олимпийских играх я уже покажу свой максимум.

«Я не останавливаюсь». У белорусских гимнасток три лицензии на Олимпиаду в Токио-7

Анастасия Салос, бронзовый призер этапа Кубка мира по художественной гимнастике (многоборье):
Действительно рада, что у меня получилось взять медаль в многоборье, в олимпийском виде программы. Для меня это очень важно, я думаю, что это послужит таким определенным толчком, чтобы двигаться дальше.

«Я не останавливаюсь». У белорусских гимнасток три лицензии на Олимпиаду в Токио-10

Через две недели наши грации отправятся на следующий этап Кубка мира, который пройдет в Баку. Всего тренерский штаб запланировал выступления на четырех таких стартах.

# Олимпиада 2020 # Алина Горносько # Анастасия Салос # Фотофакт

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