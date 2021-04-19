«Я не останавливаюсь». У белорусских гимнасток три лицензии на Олимпиаду в Токио

Новости Беларуси. Восемь медалей, две из которых высшей пробы, завоевали белорусские грации на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Узбекистане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победительница этапа Кубка мира по гимнастике в Узбекистане: в Баку, думаю, мы покажем результат намного лучше

У белорусских граций максимальное количество олимпийских лицензий – три. Но если в групповых упражнениях все понятно, то в индивидуальных пока не известно, кто именно представит Беларусь в Токио.

Алина Горносько, победительница этапа Кубка мира по художественной гимнастике (упражнение с лентой):

Я не останавливаюсь. У меня есть еще очень много над чем работать, изменить, подумать. Уже в скором времени на новых этапах Кубка мира, на чемпионате Европы и, надеемся, на Олимпийских играх я уже покажу свой максимум.

Анастасия Салос, бронзовый призер этапа Кубка мира по художественной гимнастике (многоборье):

Действительно рада, что у меня получилось взять медаль в многоборье, в олимпийском виде программы. Для меня это очень важно, я думаю, что это послужит таким определенным толчком, чтобы двигаться дальше.