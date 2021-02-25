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Как заниматься патриотическим воспитанием молодёжи? Своим мнением поделился отец четырёх детей Алексей Талай

25 февраля 2021 19:59
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Новости Беларуси. Во время открытия акции «Гродно – молодежная столица» прошло подписание договора между Министерством образования Беларуси и Благотворительным фондом имени паралимпийца, бизнесмена и отца четырех детей Алексея Талая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заниматься патриотическим воспитанием молодёжи? Своим мнением поделился отец четырёх детей Алексей Талай -1

Будут сотрудничать в сфере патриотического воспитания молодежи.

Как заниматься патриотическим воспитанием молодёжи? Своим мнением поделился отец четырёх детей Алексей Талай -4

Есть уже конкретные задумки.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси

Как заниматься патриотическим воспитанием молодёжи? Своим мнением поделился отец четырёх детей Алексей Талай -7

Алексей Талай, основатель Благотворительного фонда имени Алексея Талая:
Например, детишки принесут в школу горсть монет, кто сколько может, и эти монеты будут влиты в три памятника. Памятники, которые будут установлены в вечную память и благодарность городам-героям – Бресту, Минску, столице нашей родины, и, конечно же, во второй столице нашего государства – в городе-герое Москве.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Галина Буро # Алексей Талай # Фотофакт

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