Как заниматься патриотическим воспитанием молодёжи? Своим мнением поделился отец четырёх детей Алексей Талай

Новости Беларуси. Во время открытия акции «Гродно – молодежная столица» прошло подписание договора между Министерством образования Беларуси и Благотворительным фондом имени паралимпийца, бизнесмена и отца четырех детей Алексея Талая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Талай, основатель Благотворительного фонда имени Алексея Талая:

Например, детишки принесут в школу горсть монет, кто сколько может, и эти монеты будут влиты в три памятника. Памятники, которые будут установлены в вечную память и благодарность городам-героям – Бресту, Минску, столице нашей родины, и, конечно же, во второй столице нашего государства – в городе-герое Москве.