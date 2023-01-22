Проклятие Netflix и историческое фиаско. Итоги первой недели Australian Open

Первая неделя открытого чемпионата Австралии позади. Впереди самое интересное. И пока все в ожидании важнейших стадий, самое время подвести итоги первой половины мейджора.

Рубрика «Спортаймер» на СТВ.

Во второй неделе в одиночке сразу две наших теннисистки. Это Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Вика побеждала на австралийском мейджоре дважды – в 2012 и 2013 годах. Нынешний турнир пока складывается успешно, хотя без валидола не обошлось. На старте она легко прошла Софию Кенин и Надю Подорошку. А вот в третьем круге против Мэдисон Киз пришлось нелегко. Первый сет заставил понервничать болельщиков. Белоруска его откровенно провалила. Однако дальше ей удалось сделать две важные вещи: собрать себя и разобрать соперницу. Следующие две партии белоруска полностью доминировала, к чему Киз была не готова. В 1/8-й противостояла Вике китайская сенсация Чжу Линь, которая находится на 87-й строчке мировой классификации. Она в третьем круге одолела шестую в топе Марию Саккари из Греции. И с ней экс-первой ракетке мира пришлось помучиться. Это был не просто матч, а самый настоящий триллер. Китаянка вцепилась мертвой хваткой и была близка к очередной сенсации. Но Вика сделала что-то невероятное и вырвала победу. Заслуженно впервые с 2016 года выйдя в четвертьфинал.

Виктория Азаренко, четвертьфиналистка турнира:

Чувствую себя невероятно. 2 часа 40 минут. Потрясающая борьба за каждое очко. В этом поединке было все, и я просто очень счастлива, что смогла справиться. В начале года у меня было очень много упорных матчей, в которых я уступила. И я рада, что сейчас смогла реализовать свои шансы. Арина Соболенко пока лишь грезит о первом личном мейджоре. На Australian Open ее лучший результат – это четвертый круг. Однако на этом турнире наша спортсменка показывает очень уверенную игру. Соболенко пока все свои матчи закрывает со счетом 2:0. За эту неделю она разобралась с Терезой Мартинцовой, Шелби Роджерс и Элиз Мертенс. Дальше предстоит встреча с Белиндой Бенчич, которую тренирует Дмитрий Турсунов. Сейчас в игре Арины особенно приятно удивляет подача. За три матча она допустила всего семь двойных ошибок. Возможно, именно сейчас звезды наконец-то сойдутся и помогут нашей Арине показать желаемый результат.

К сожалению, поражения наших спортсменов стороной в одиночке не обошли. Александра во втором круге уступила третьей ракетке мира Джессике Пегуле из США, а Илья Ивашко – в первом Ботику ван де Зандшульпу из Нидерландов. Однако Александра решила попытать счастье в парном разряде. И пока победно. В тандеме с Михаликовой она вышла 1/8 турнира. Первую неделю состязаний можно смело назвать «неделей сенсаций». Особенно в этом плане преуспел мужской тур. Один из главных фаворитов, двукратный финалист турнира россиянин Даниил Медведев неожиданно уступил американцу Себастьяну Корде в трех сетах и теперь, спустя 3,5 года, покинет топ-10 мирового рейтинга. При этом впервые за 20 лет в мужском туре в третьем круге Australian Open не было никого из топ-3.

В женском туре также многие игроки из топ-10 уже отправились домой. Первая ракетка мира Ига Швентек вылетела в четвертом круге, вторая в топе Онс Жабер – еще во втором, шестая в рейтинге Мария Саккари – в третьем, восьмая Дарья Касаткина – в первом. И это не весь список высокорейтинговых игроков, которые выбыли слишком рано либо из-за проигрыша, либо из-за травмы. Болельщики уже нашли виновника – это «Проклятие Netflix». Дело в том, что в преддверии турнира на платформе вышла первая часть документального сериала про теннис, в котором снялись действующие игроки. И главные герои первых пяти серий уже покинули Australian Open. Дольше всех продержался канадец Феликс Оже-Альяссим. Он зачехлил ракетку в воскресенье, 22 января. Интересно, что его имя означает «везунчик».

Одним из самых ярких моментов прошедшей недели определенно стала игра единственного в истории тенниса двукратного Олимпийского чемпиона британца Энди Маррей. После операции по замене тазобедренного сустава он до сих пор не может вернуться на прежний уровень. На Australian Open Энди уже завершил выступление, однако своей игрой и волей к победе влюбил в себя миллионы болельщиков. В первом круге почти за пять часов он выбил 14-го в топе итальянца Маттео Берреттини. Во втором круге британец в фантастическом противостоянии одолел хозяина корта Танаси Коккинакиса. И этот матч длился еще больше, а точнее, 5 часов и 45 минут. По местному времени поединок завершился в 4 утра. В третьем круге Маррей уступил испанцу Баутисте-Агуту, но также в упорнейшей борьбе. Для человека, который играет с титановым бедром, это выдающийся результат.