Как белорусские ведомства работают в соцсетях – обсудят в ток-шоу «По существу»

Общественный срез на интернет-площадках. Как белорусские ведомства входят в контакт в соцсетях? Стоит ли доверять площадкам по типу Threads и TikTok и что общего между блогером и журналистом?
20 июля под софитами ток-шоу «По существу» обсудят информационную безопасность и стратегию.
Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.
Не пропустите ток-шоу. Сегодня в 18:30 на СТВ.