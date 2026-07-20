Прямой эфир

Как белорусские ведомства работают в соцсетях – обсудят в ток-шоу «По существу»

20 июля 2026 09:18
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Общественный срез на интернет-площадках. Как белорусские ведомства входят в контакт в соцсетях? Стоит ли доверять площадкам по типу Threads и TikTok и что общего между блогером и журналистом? 

20 июля под софитами ток-шоу «По существу» обсудят информационную безопасность и стратегию.

Как белорусские ведомства работают в соцсетях – обсудят в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. 

Не пропустите ток-шоу. Сегодня в 18:30 на СТВ.

# социальные сети

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