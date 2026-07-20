Как белорусские ведомства работают в соцсетях – обсудят в ток-шоу «По существу»

Общественный срез на интернет-площадках. Как белорусские ведомства входят в контакт в соцсетях? Стоит ли доверять площадкам по типу Threads и TikTok и что общего между блогером и журналистом?

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