Планы на 2023-й и жизнь после спорта. Пообщались с трёхкратной призёркой ОИ Мариной Литвинчук

Новости Беларуси. В белорусской летописи спорта множество легендарных атлетов и каждый из них дорог как чемпион, как личность, как человек. Отечественная гребля – байдарка – традиционно медалеемкий вид спорта, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Белорусскую школу чтут и уважают. Марина Литвинчук – спортсменка со стажем. В ее активе три олимпийские медали, а так же более 60 международных форумов и мультифорумов. Мы живем в XXI веке, и расстояние – уже не преграда. Телемост Минск – Гомель. Марина готовится к новому сезону. И, конечно, мы поинтересовались о планах, задумках и мечтах по видеосвязи. «Мы действительно готовились показать хорошее время. И у нас получилось»





Юлия Силипицкая, СТВ:

Подведем итоги 2022-го. Что же было позитивного? Было ведь?

Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр:

Действительно, 2022-й выдался немного сложным для нашего вида спорта. Я думаю, для спорта нашей страны в целом. Нас не допустили к международным соревнованиям, но мы не отчаиваемся. Будем думать, что это еще один год пандемии прошел. Позитивным было то, что наша федерация, Министерство спорта, олимпийский комитет совместно с Российской Федерацией нашли выход, чтобы спортсмены держали себя в форме. И мы соревновались с российскими спортсменами, со спортсменами дружественных стран. Что для нас было самое главное – показать хорошее время. Даже не то, что нужна была золотая медаль. Мы действительно готовились показать хорошее время. Это у нас получилось. Если сравнивать с чемпионатом мира, мы показали очень хорошие результаты, чем мы очень довольны. И наш сезон 2022 года закончился на хорошей ноте. «Гребля – это не только сидеть в лодке и грести, это разносторонний вид спорта»

Юлия Силипицкая:

Домашняя подготовка или на выезде? Лучше за границей? Марина Литвинчук:

Для меня особо разницы нет – тренироваться дома или на выезде. Единственное, конечно, в зимний период хотелось бы больше сборов в теплых странах. Потому что нам нужно поднимать темп, мы все-таки летний вид спорта. И частота гребков должна быть 140 и выше. По холодной воде и в снег, и в минус это очень сложно сделать. Поэтому, наверное, только здесь разница. А всю остальную подготовку мы и так делаем дома. Как говорится, дома и родные стены греют. Юлия Силипицкая:

Мариночка, в Instagram ты на балансе. Что за эквилибристика? Чья это идея?

Марина Литвинчук:

Наш тренер Геннадий Николаевич Галицкий каждую неделю придумывает что-то новенькое. Спасибо, что уделяете внимание моему Instagram, мне очень приятно. Гребля – это не только сидеть в лодке и грести, это разносторонний вид спорта. Мы уделяем много внимания плаванию, лыжам, йоге. И баланс – это тоже одна из таких неотъемлемых частей нашего вида спорта. Юлия Силипицкая:

Ты мама и спортсменка. Трудно ли или есть все-таки мотивация? Марина Литвинчук:

Да, моему сыночку уже исполнилось пять лет. Первый такой серьезный, наверное, юбилейчик. Конечно, это моя мотивация, моя поддержка, опора. И это заставляет меня двигаться только вперед. Как говорится, показывать молодому поколению, что спорт важен в нашей стране. И благодарна богу, что у меня появился ребенок. Я могу заниматься спортом. И это ни капельки мне не мешает. «В глубине души надеюсь, что мы вернемся на международную арену»

Юлия Силипицкая:

Подготовка к Парижу для тебя актуальна? Марина Литвинчук:

Конечно, актуальна. Я все-таки уверена и в глубине души надеюсь, что мы вернемся на международную арену, что мы вернемся в нашу дружную спортивную семью. И будем участвовать на чемпионате мира, который состоится в августе, для завоевания олимпийских лицензий. Юлия Силипицкая:

Какие задачи ты поставила себе на спортивный 2023 год? Марина Литвинчук:

Мои спортивные задачи на 2023 год – это минимально пройти без травм и серьезно подготовиться к чемпионату миру, чтобы завоевать олимпийские лицензии. И спокойно готовиться к Парижу. Дай бог, чтобы все сложилось. Юлия Силипицкая:

На какие дистанции у тебя сейчас акцент?