Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Иван Дятлов!
Иван Дятлов, певец:
Все концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии, заключенной в них!
Александр Меженный, ведущий:
Как конкурс оцениваешь?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Иван Дятлов!
Иван Дятлов, певец:
Все концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии, заключенной в них!
Александр Меженный, ведущий:
Как конкурс оцениваешь?
Иван Дятлов:
Конкурс прекрасный! Мне кажется, с каждым годом уровень повышается, тем более растет количество стран-участников. Мне кажется, что «Славянский базар» за 35 лет существования завоевал стратегию в музыкальном мире, что ребята начинают готовиться за несколько лет! Я знаю россиян, которые говорят: у меня цель – попасть на «Славянский базар». Это уже бренд в музыкальном мире. Я уверен что, с каждым годом этот уровень растет!
Подробности смотрите в видео!