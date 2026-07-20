Прямой эфир

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов

20 июля 2026 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Иван Дятлов! 

Иван Дятлов, певец:
Все концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии, заключенной в них! 

Александр Меженный, ведущий:
Как конкурс оцениваешь? 

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов-2

Иван Дятлов:
Конкурс прекрасный! Мне кажется, с каждым годом уровень повышается, тем более растет количество стран-участников. Мне кажется, что «Славянский базар» за 35 лет существования завоевал стратегию в музыкальном мире, что ребята начинают готовиться за несколько лет! Я знаю россиян, которые говорят: у меня цель – попасть на «Славянский базар». Это уже бренд в музыкальном мире. Я уверен что, с каждым годом этот уровень растет!

Подробности смотрите в видео!

# Интервью # Славянский базар в Витебске # Иван Дятлов # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта
20 июля 2026 08:12

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»
20 июля 2026 07:35

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи
17 июля 2026 08:27

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи