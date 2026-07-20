Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов

Иван Дятлов:

Конкурс прекрасный! Мне кажется, с каждым годом уровень повышается, тем более растет количество стран-участников. Мне кажется, что «Славянский базар» за 35 лет существования завоевал стратегию в музыкальном мире, что ребята начинают готовиться за несколько лет! Я знаю россиян, которые говорят: у меня цель – попасть на «Славянский базар». Это уже бренд в музыкальном мире. Я уверен что, с каждым годом этот уровень растет!

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