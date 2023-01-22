«Они достаточно неплохо справляются». Как особенным детям привить любовь к спорту?

Спорт творит чудеса. Для одних единственная цель – олимпийский пьедестал (для кого-то кратный), но спорт еще и спасательный круг, способ выжить и образ жизни, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Молодец какой, пролазь, умница! Семь лет назад, когда появился на свет Ярослав, он третий ребенок в семье, родители мечтали, что мальчик станет спортсменом-профессионалом. Мальчик рос смышленым и подвижным, предпосылок для звездного будущего хоть отбавляй, однако случилось непредвиденное.

Татьяна Мазур:

Ему было 1,7 – он потерял все навыки. Перестал сам есть, перестал на нас реагировать, чувство страха пропало. Ребенок на полу, пробегает шесть детей с криком, а он на них не реагирует. Для меня это было что-то страшное. Как бы мы ни хотим опекать, как бы ни боимся, мы должны отпускать, должны давать им свою волю. Они должны все равно все это попробовать, пощупать. Тем не менее в этой семье спорт поселился в доме и не собирается уходить. Здесь и горки, и шведская стенка, маленький веревочный городок, и батут, даже есть баланс.

Давай, становись на пяточки. Давай, молодец, сам.

Татьяна Мазур:

Сейчас очень распространено, дети даже учиться становятся лучше. Тяжело принять, тяжело поверить, что это так. Где-то даже сейчас страшно за будущее. Но по-хорошему, они очень многому учат. Они настолько многому учат, столько тебе в жизни нового открывают, что это и получается для себя. Потому что ты многое для себя открываешь, даже не для них.

Вот так мама Таня стала невольным участником спортивного движения и партнером сына. Аутичные дети, конечно, особенные. Однако большая часть из них все понимает, но им очень трудно дается язык. Тем не менее, чтобы социализировать таких детей, необходимо развивать одинаково и интеллектуальные, и физические возможности, причем работать 24 на 7.

Татьяна Мазур:

Мы водим его на разные виды спорта. Где он себя найдет, я буду счастлива, буду вкладывать все, чтобы он стал спортсменом. Беговые лыжи есть у каждого члена семьи, а Ярослав овладел еще и горными. Сегодня Татьяна взяла еще и теннисную ракетку в руки, конечно, вместе с сыном.

«Рождественская история» – новый совместный проект Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису и Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Теперь большим и настольным теннисом смогут заниматься и дети с особенностями психофизического развития.

Первым делом, что мы начинаем, это самые простые задания. Я подхожу к девочке: посмотри на меня, давай мы с тобой сделаем вот такое задание – бросаем мячик вниз и ловим. Молодчинка, а теперь более сложное задание: берем мячик и ручкой набиваем вниз. Умничка, три раза, отлично! Сразу и не разглядишь в этих ребятишках проблемы. Они, как и все новички, бегают за мячиками и радуются первым победам.

А сейчас берем ракетку, и как будто это ваша ладошка, большая ладошка, набиваем вниз. Отметим, что солнечные дети, дети с ментальной инвалидностью и аутизмом, достаточно хорошо воспринимают специфическую информацию, у них также неплохая способность к копированию.

Александр Василевский, государственный тренер Беларуси по теннису:

Тяжелейший технический вид спорта, тем не менее детки показывают, что они достаточно неплохо справляются. Спорт действительно творит чудеса.

Татьяна Мазур:

Никто же не знает, где наш ресурс. Что бы и как бы ни было, победа всегда будет. Верить в нее, идти и стремиться к ней.

Необычным детям было предложено на выбор сразу два вида тенниса: большой и настольный. Заниматься они теперь смогут каждый вторник по часу. Тем, кому приглянулась большая ракетка, специалисты с огромным стажем с нетерпением будут ждать на кортах. Ну а для тех, кто впечатлился маленьким скоростным мячиком, занятия будут проходить на современных теннисных столах, где готовится и белорусская национальная команда. Конечно, занятия бесплатны и обязательно с родителями.

Ольга Другаль, директор Минского центра социального обслуживания семьи и детей:

Это не приговор, и наши дети этому большой пример, они добиваются больших успехов в творчестве. И данный проект, который мы реализуем совместно с центром тенниса, – еще одно тому доказательство.

Если Ярик уже бывалый спортсмен, то эти солнечные девочки впервые держат ракетки в руках. И, похоже, у них получается.

Игорь Скрипко, мастер спорта:

С детьми всегда очень приятно и интересно общаться, с такими приходится впервые. И видно в глазах детей что-то такое, если они уже смеются, им это нравится. Они правильно держат, то есть для первого раза это очень здорово. Ребята так азартно вовлеклись в занятия, что взрослые не удержались и тоже взяли ракетки. Алексей Прокопович сейчас председатель Федерации настольного тенниса, он всегда поддерживает новые проекты, и сегодня главдир в гуще событий. Верит в новые проекты и директор РЦОП.

Алексей Ванкевич, директор РЦОП по теннису:

Мы уверены, что в первую очередь мы достигнем результатов в развитии детей, второе – в их социализации, третье – облегчим работу по их воспитанию их родителям, которые с ними бок о бок будут проводить все тренировки. И самое главное – почувствуют себя настоящими гражданами нашей республики.