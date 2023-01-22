Как закончился мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах? Итоги гонки

Новости Беларуси. Двойным успехом для мужской сборной завершилась заключительная гонка четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Копилка команды пополнилась серебром и бронзой мужского масс-старта.

Отличились Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Парни показали хороший темп на дистанции и великолепную стрельбу. После четырех огневых рубежей они не промахнулись ни разу. За 500 метров до финиша на победу претендовали сразу три белоруса, однако их обошел россиянин.

Впрочем, это не помешало нашим парням подняться на пьедестал. Лазовский пришел вторым (к слову, для него это третья медаль за неделю). Лобастов – третьим.

Дмитрий Лазовский, серебряный призер масс-старта:

Силовые плюс характер. Формула успеха сегодняшнего дня. Волнение было большое перед гонкой, но хорошо все то, что хорошо кончается. Я очень доволен. Еще и самое-самое крутое, что это случилось дома.

Никита Лобастов, бронзовый призер масс-старта:

Был сложный последний круг. Я сегодня настраивался работать, ориентировался на ребят, плюс получилось показать хорошую стрельбу. Следовательно, появился шанс бороться на последнем круге. Очень сильные ребята, но у меня получилось заехать все-таки в медаль, и я этому очень рад.