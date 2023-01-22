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Как закончился мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах? Итоги гонки

22 января 2023 13:50
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Новости Беларуси. Двойным успехом для мужской сборной завершилась заключительная гонка четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Копилка команды пополнилась серебром и бронзой мужского масс-старта.  

Как закончился мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах? Итоги гонки-1

Отличились Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Парни показали хороший темп на дистанции и великолепную стрельбу. После четырех огневых рубежей они не промахнулись ни разу. За 500 метров до финиша на победу претендовали сразу три белоруса, однако их обошел россиянин.  

Как закончился мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах? Итоги гонки-4

Впрочем, это не помешало нашим парням подняться на пьедестал. Лазовский пришел вторым (к слову, для него это третья медаль за неделю). Лобастов – третьим.  

Как закончился мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах? Итоги гонки-7

Дмитрий Лазовский, серебряный призер масс-старта:  
Силовые плюс характер. Формула успеха сегодняшнего дня. Волнение было большое перед гонкой, но хорошо все то, что хорошо кончается. Я очень доволен. Еще и самое-самое крутое, что это случилось дома.  

Как закончился мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах? Итоги гонки-10

Никита Лобастов, бронзовый призер масс-старта:  
Был сложный последний круг. Я сегодня настраивался работать, ориентировался на ребят, плюс получилось показать хорошую стрельбу. Следовательно, появился шанс бороться на последнем круге. Очень сильные ребята, но у меня получилось заехать все-таки в медаль, и я этому очень рад.  

Как закончился мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах? Итоги гонки-13

Лидер белорусской сборной Антон Смольский допустил две осечки при стрельбе и остановился на четвертой позиции. Впереди у биатлонистов небольшой перерыв. А уже 26 января в Раубичах стартует следующий, пятый этап Кубка Содружества.  

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# Биатлон # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Антон Смольский # Фотофакт

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