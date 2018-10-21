Прямой эфир

«Реал» без Роналду, «Барселона» без Месси. Аргентинский нападающий пропустит шесть матчей из-за перелома

21 октября 2018 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Лионель Месси пропустит предстоящие матчи «Барселоны» из-за перелома руки.  

Как сообщается на сайте ФК «Барселона», 20 октября в матче против «Севильи» Месси неудачно упал после столкновения с игроком другой команды. На 26 минуте нападающего было решено заменить.  

«Реал» без Роналду, «Барселона» без Месси. Аргентинский нападающий пропустит шесть матчей из-за перелома-1

Фото: instagram.com/fcbarcelona  

После осмотра медики сказали аргентинцу, что у него перелом лучевой кости правой руки. Приблизительное время восстановления – три недели.  

За это время «Барселоне» предстоит сыграть шесть матчей, включая противостояние с «Реалом». В итоге «Реал» будет играть без Роналду, а «Барселона» – без Месси.  

К слову, за свою короткую игру с «Севильей» Лионель забил гол и сделал результативную передачу. Матч закончился 4:2 в пользу «Барселоны».  

Ранее мы собрали несколько интересных фактов о Лионеле Месси.  

«Я очень благодарен за то, как ко мне относятся поклонники по всему миру» (здесь подробнее).  

# Футбол # Лионель Месси

Другие новости рубрики

Все новости
Кошмар продолжается: «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ
20 октября 2018 17:20

Кошмар продолжается: «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года
20 октября 2018 11:07

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года

Теннис. Саснович уступила Конте в ¼ финала на турнире в Москве
19 октября 2018 12:12

Теннис. Саснович уступила Конте в ¼ финала на турнире в Москве