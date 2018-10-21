«Реал» без Роналду, «Барселона» без Месси. Аргентинский нападающий пропустит шесть матчей из-за перелома

Как сообщается на сайте ФК «Барселона», 20 октября в матче против «Севильи» Месси неудачно упал после столкновения с игроком другой команды. На 26 минуте нападающего было решено заменить.

После осмотра медики сказали аргентинцу, что у него перелом лучевой кости правой руки. Приблизительное время восстановления – три недели.

За это время «Барселоне» предстоит сыграть шесть матчей, включая противостояние с «Реалом». В итоге «Реал» будет играть без Роналду, а «Барселона» – без Месси.

К слову, за свою короткую игру с «Севильей» Лионель забил гол и сделал результативную передачу. Матч закончился 4:2 в пользу «Барселоны».

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