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Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

21 октября 2018 19:23
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Новости Беларуси. Уникальный не только для Гродно, но и для всей Беларуси объект: футбольный манеж, который накрывает надутый купол, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно-1

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно-3

Поле 110 метров в длину, 65 – в ширину (золотой стандарт).

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно-6

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно-8

В основном здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман».

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно-11

А еще в Гродно есть построенный по такому же принципу ледовый каток.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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