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Стало известно, кто из белорусов выступит в финале Борцовской лиги Поддубного

14 октября 2022 11:28
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Новости Беларуси. Медали уже есть, но какого именно достоинства, пока неизвестно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Стало известно, кто из белорусов выступит в финале Борцовской лиги Поддубного-1

Наши Александр Гуштын, Юлия Писаревская и Вероника Иванова пробились в финал Борцовской лиги Поддубного, турнир проходит в Москве. Выход в титульные схватки гарантировал спортсменам как минимум по серебру.  

Стало известно, кто из белорусов выступит в финале Борцовской лиги Поддубного-4

Однако есть реальный шанс заполучить более драгоценный металл. Старт вечерней сессии назначен на 16:00, однако некоторые противостояния состоятся еще позже, в 22:00. Нужно добавить, что по итогам первого этапа наши спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых.  

# Борьба # Александр Гуштын # Юлия Писаревская # Вероника Иванова # Иван Поддубный # Фотофакт

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