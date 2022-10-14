Стало известно, кто из белорусов выступит в финале Борцовской лиги Поддубного

Новости Беларуси. Медали уже есть, но какого именно достоинства, пока неизвестно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Медали уже есть, но какого именно достоинства, пока неизвестно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши Александр Гуштын, Юлия Писаревская и Вероника Иванова пробились в финал Борцовской лиги Поддубного, турнир проходит в Москве. Выход в титульные схватки гарантировал спортсменам как минимум по серебру.
Однако есть реальный шанс заполучить более драгоценный металл. Старт вечерней сессии назначен на 16:00, однако некоторые противостояния состоятся еще позже, в 22:00. Нужно добавить, что по итогам первого этапа наши спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых.