Стало известно, кто из белорусов выступит в финале Борцовской лиги Поддубного

Новости Беларуси. Медали уже есть, но какого именно достоинства, пока неизвестно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши Александр Гуштын, Юлия Писаревская и Вероника Иванова пробились в финал Борцовской лиги Поддубного, турнир проходит в Москве. Выход в титульные схватки гарантировал спортсменам как минимум по серебру.