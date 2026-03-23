Время полезного отдыха! Чем могут заняться школьники во время весенних каникул?

Весна – это период не только для прогулок и путешествий. Многие школьники на каникулах, которые продлятся до конца этой недели, решили провести время с пользой. Вместо отдыха подростки погрузились в трудовые смены. Для них это шанс познакомиться с будущей профессией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как в столице помогают школьникам провести каникулы с максимальной отдачей – в материале Дианы Головач.

Весенние каникулы для многих подростков – не только время отдыха, но открытий и важных дел. Так думает и Иван Хомич. 8-классник решил провести последнюю неделю марта с пользой. Для своей школы и личного бюджета. Иван сделал выбор в пользу работы в студотряде. Это будет первый трудовой опыт. Парень признается: просто сидеть дома на каникулах и листать ленту в телефоне – не его вариант.

Иван Хомич, учащийся Средней школы №61 Минска:

Для меня это отличный вариант потратить свое время, но потратить его с пользой. С пользой как для себя, так и для школы, и для администрации, и для учителей, и помочь рабочему персоналу в исполнении их обязанностей. Всего в школьном студенческом отряде сейчас заняты десять человек, на неделе к ним присоединятся еще 15. Напомним, подростки могут трудиться уже с 14 лет, согласно нормам ограничен лишь трудовой день.

Галина Репина, учитель географии Средней школы №61 Минска:

Когда формируются студотряды, все время есть ребята, которые хотят поработать. И я как учитель вижу в этом очень много положительного. Во-первых, дети не просто трудятся, они еще и получают зарплату и знают цену деньгам. От профориентации до волонтерства! Как белорусские школьники проведут весенние каникулы.

Весенние каникулы – это еще возможность определиться с будущей профессией. В шести кинотеатрах столицы стартовала «ПрофВесна» – новый для Минска проект. Здесь не лекции и скучные брошюры – живой диалог. Школьники общаются напрямую с руководителями колледжей и заказчиками кадров. Чтобы из первых уст узнать, кого ждут на предприятиях, и присмотреться, где учиться, чтобы попасть по нужному направлению.

Ольга Гузова, директор Минского городского педагогического колледжа:

Весенние каникулы очень насыщенные, и мы ждем в течение трех дней большое количество гостей, наших будущих абитуриентов. Подготовили, конечно же, для них интересное профориентационное мероприятие, познакомим с образовательным процессом организации в колледже. Также наши учащиеся смогут пообщаться с будущими абитуриентами. В столице сегодня делают ставку на системную работу с подростками во время каникул. Ведь если взрослые не предложат детям занятие, интернет предложит свое. Спортивные площадки, музеи, кинотеатры, трудовые отряды и профориентационные проекты – все это не просто развлечение. Это способ удержать подростка в поле зрения, дать ему возможность попробовать, найти, выбрать.