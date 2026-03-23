Температурные качели – как неблагоприятные погодные условия сказываются на дорожном покрытии

Минск – ухоженный город. За его чистыми улицами, исправно работающими системами стоят люди – работники ЖКХ, которые всегда готовы прийти на помощь. В Беларуси отметили День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Они отвечают за то, чтобы городской организм работал исправно. О специалистах, которые дарят нам тепло и свет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Более 5 млн кв. м жилья отремонтировано в столице за 5 лет – гендиректор Минского ЖКХ.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Зиму выстояли, но все-таки для вашего предприятия важный очень период – это именно начало весны, когда нужно подходить к ремонту дорог. Температурные качели, которые были недавно, сильно сказались на качестве дорог?