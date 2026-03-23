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Температурные качели – как неблагоприятные погодные условия сказываются на дорожном покрытии

23 марта 2026 18:00
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Минск – ухоженный город. За его чистыми улицами, исправно работающими системами стоят люди – работники ЖКХ, которые всегда готовы прийти на помощь. В Беларуси отметили День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Они отвечают за то, чтобы городской организм работал исправно. О специалистах, которые дарят нам тепло и свет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Более 5 млн кв. м жилья отремонтировано в столице за 5 лет – гендиректор Минского ЖКХ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Зиму выстояли, но все-таки для вашего предприятия важный очень период – это именно начало весны, когда нужно подходить к ремонту дорог. Температурные качели, которые были недавно, сильно сказались на качестве дорог?

Температурные качели – как неблагоприятные погодные условия сказываются на дорожном покрытии-2

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Безусловно, именно в зимний период максимально неблагоприятное погодное условие для покрытия проезжей часть. Это переходы температуры через ноль – процессы оттаивания, замерзания. Именно в этот период максимально образуется ямочность. Для этого все организации, входящие в состав объединения, выполняли работы в круглосуточном режиме. Сегодня имеются материалы – асфальтобетонные смеси, которые возможно применять при температурах до минуса 10 градусов. Это горячие смеси. Также есть холодные смеси, которые можно выполнять до температур минус 20. Это, как правило, только для устранения какой-то критичной ямки.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Руслан Ясюченя # Ремонт # Дороги

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