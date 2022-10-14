Прямой эфир

Егор Шарангович добыл «+1» к полезности в очередном матче НХЛ

14 октября 2022 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двое белорусов в ночь на 14 октября приняли участие в матчах своих клубов в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дебют у Егора Шаранговича, в общем, удался.  

Егор Шарангович добыл «+1» к полезности в очередном матче НХЛ-1

Несмотря на то что «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» – 2:5, наш форвард завершил дуэль с показателем полезности «+1». Нападающий провел на льду 16 минут 34 секунды, нанес два броска и столько же заблокировал.  

Егор Шарангович добыл «+1» к полезности в очередном матче НХЛ-4

Оступился и «Вашингтон» Алексея Протаса. На сей раз столичные уступили «Торонто» – 2:3. Наш земляк дважды опасно угрожал воротам, однако отметиться результативными действиями так и не получилось.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Открытый ЧР по велоспорту: белорус Артём Королёк установил новый рекорд Беларуси
14 октября 2022 13:24

Открытый ЧР по велоспорту: белорус Артём Королёк установил новый рекорд Беларуси

Стало известно, кто из белорусов выступит в финале Борцовской лиги Поддубного
14 октября 2022 11:28

Стало известно, кто из белорусов выступит в финале Борцовской лиги Поддубного

Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Сан-Диего
14 октября 2022 10:56

Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Сан-Диего