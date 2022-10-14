Егор Шарангович добыл «+1» к полезности в очередном матче НХЛ

Двое белорусов в ночь на 14 октября приняли участие в матчах своих клубов в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дебют у Егора Шаранговича, в общем, удался.

Несмотря на то что «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» – 2:5, наш форвард завершил дуэль с показателем полезности «+1». Нападающий провел на льду 16 минут 34 секунды, нанес два броска и столько же заблокировал.