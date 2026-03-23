Илья Протас продлил результативную серию в АХЛ

Илья Протас продлил результативную серию в Американской хоккейной лиге. Однако это не помогло «Херши» обыграть «Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата – 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий «медведей» выходил на лед в центре первого звена и ассистировал партнеру по команде на старте второй 20-минутки, что позволило восстановить равенство на табло. Кроме того, форвард дважды угрожал неприятельским владениям и завершил дуэль с нейтральным показателем полезности.

Младший из братьев набирает очки в пятом поединке кряду. Со старта текущего сезона в активе соотечественника 53 балла. На данный момент Протас является лучшим снайпером и бомбардиром своей дружины.