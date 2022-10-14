Открытый ЧР по велоспорту: белорус Артём Королёк установил новый рекорд Беларуси

Новости Беларуси. В разгаре очередной соревновательный день открытого чемпионата России по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проходит вечерняя сессия 14 октября, в которой разыгрываются медали.

А в утренней квалификации рекорд Беларуси установил Артем Королек. Он обновил достижение в индивидуальном преследовании. Списать удалось почти 3 секунды. А накануне наши спортсмены дважды поднимались на пьедестал.