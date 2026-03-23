Более 5 млн кв. м жилья отремонтировано в столице за 5 лет – гендиректор Минского ЖКХ

Минск – ухоженный город. За его чистыми улицами, исправно работающими системами стоят люди – работники ЖКХ, которые всегда готовы прийти на помощь. В Беларуси отметили День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Они отвечают за то, чтобы городской организм работал исправно. О специалистах, которые дарят нам тепло и свет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Температурные качели – как неблагоприятные погодные условия сказываются на дорожном покрытии.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Результаты каких направлений работы вы можете выделить как особенно яркие за последнее время?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Недавно мы подводили итоги работы за последние пять лет. В целом в городе Минске все доводимые показатели были выполнены. Я остановлюсь, наверное, на отдельных. В первую очередь это более 5 миллионов квадратных метров жилья было отремонтировано – после капитального ремонта. Мы ежегодно ремонтируем более 800 дворовых территорий, из них порядка 250 ежегодно выполняется комплексно. Когда на дворовой территории выполняется не один вид работ, а более пяти. Устанавливается новое детское игровое оборудование, ремонтируются пешеходные связи, малые архитектурные формы. Конечно, система работы лифтового оборудования в жилых домах уже последние годы пришла в плановый режим замены. Мы все лифты, которые прошли уже свой нормативный срок службы, закончили менять в 2025 году. То есть фактически в 2026 году мы перешли уже в плановый режим работы. Перед нами еще много задач, которые мы ставим себе в том числе сами – это, конечно, благоустройство, наведение порядка, создание уютных зон во дворах, где можно было бы привлечь различных возрастов детей.
Подробности в видео.