«Нужно двигаться постепенно и верить в себя». Призёры Паралимпиады откровенно рассказали о личном

Новости Беларуси. Для медалистов Пхенчхана Дмитрия Лобана и Лидии Графеевой работа – это спорт, а спорт – и работа, и жизнь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дмитрий Лобан, двукратный серебряный призер Паралимпиады:

В подготовке к этим соревнованиям нужно было отключиться от всего, потому что по-другому никак. Лидия Графеева, двукратный бронзовый призер Паралимпиады:

Была цель.

А вот где ребята действительно отдыхают, так это в собственной квартирке в столице. Лидия Графеева:

Дети должны быть точно. Дмитрий Лобан:

А сколько – как Бог даст. Если тема о детях пока не обширная, то разговоры про хобби у этой пары зажигают в глазах огонь. Дмитрий Лобан:

Люблю гонять на квадроцикле по лесам, заброшенным деревням.

На зимних паралимпийских Играх в Корее Дмитрий Лобан и Лидия Графеева смогли положить в копилку белорусской команды четыре награды: два серебра и две бронзы. Причем Лида считает, что львиная доля заслуги в ее достижениях, конечно же, Димы – он совмещает в себе и тренера, и мужа, и друга. Эти ребята смогли сделать многое, а значит, попытаться может каждый. Лидия Графеева:

Результаты сразу не придут – значимые, видимые. Нужно двигаться постепенно и верить в себя.

Юра Голуб один собрал всю олимпийскую россыпь и удвоил серебряный вклад в нацкоманду. Очень улыбчивый парень с целым миллионом положительных эмоций. Вот уж действительно кто имеет иммунитет к звездной болезни.

Первая медаль – серебро. Юра знал, за что борется. Его тренер и друг Михаил Лебедев буквально проживал ментально всю дистанцию вместе с ним.