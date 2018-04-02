«Нужно двигаться постепенно и верить в себя». Призёры Паралимпиады откровенно рассказали о личном

Новости Беларуси. Для медалистов Пхенчхана Дмитрия Лобана и Лидии Графеевой работа – это спорт, а спорт – и работа, и жизнь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Для медалистов Пхенчхана Дмитрия Лобана и Лидии Графеевой работа – это спорт, а спорт – и работа, и жизнь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Дмитрий Лобан, двукратный серебряный призер Паралимпиады:
В подготовке к этим соревнованиям нужно было отключиться от всего, потому что по-другому никак.
Лидия Графеева, двукратный бронзовый призер Паралимпиады:
Была цель.
А вот где ребята действительно отдыхают, так это в собственной квартирке в столице.
Лидия Графеева:
Дети должны быть точно.
Дмитрий Лобан:
А сколько – как Бог даст.
Если тема о детях пока не обширная, то разговоры про хобби у этой пары зажигают в глазах огонь.
Дмитрий Лобан:
Люблю гонять на квадроцикле по лесам, заброшенным деревням.
На зимних паралимпийских Играх в Корее Дмитрий Лобан и Лидия Графеева смогли положить в копилку белорусской команды четыре награды: два серебра и две бронзы. Причем Лида считает, что львиная доля заслуги в ее достижениях, конечно же, Димы – он совмещает в себе и тренера, и мужа, и друга. Эти ребята смогли сделать многое, а значит, попытаться может каждый.
Лидия Графеева:
Результаты сразу не придут – значимые, видимые. Нужно двигаться постепенно и верить в себя.
Юра Голуб один собрал всю олимпийскую россыпь и удвоил серебряный вклад в нацкоманду. Очень улыбчивый парень с целым миллионом положительных эмоций. Вот уж действительно кто имеет иммунитет к звездной болезни.
Первая медаль – серебро. Юра знал, за что борется. Его тренер и друг Михаил Лебедев буквально проживал ментально всю дистанцию вместе с ним.
Михаил Лебедев, тренер-преподаватель РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Готовился к медали. Но когда это случилось, я даже не знал, как радоваться.
Ему только 21 год. На следующей Паралимпиаде будет 25. Это расцвет созревания лыжника. Я думаю, что он готов выиграть у канадца самого сильного. Там будет самая интересная гонка, будем готовиться к этому.
Слово, состоящее всего из пяти букв, – спорт – для многих становится всей жизнью, а для некоторых – звездным триумфом.