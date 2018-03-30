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«Мне казалось, что я несколько медленная»: Виктория Азаренко завершила выступление на турнире Miami Open

30 марта 2018 06:49
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко проиграла в полуфинале Miami Open Слоан Стивенс и не смогла пройти в финал турнира с призовым фондом в почти 8 миллионов долларов.  

В трёхсетовом матче шестого круга белорусская теннисистка (186 WTA) проиграла спортсменке из США (12 WTA) со счётом 6:3, 2:6, 1:6. Поединок продолжался 2 часа 9 минут.  

Матч у Азаренко прошёл сложно. Помимо самой игры с сильной соперницей, которая одолела её в предыдущей встрече, Виктории пришлось справляться с криками болельщиков и болями в ноге.  

«Честно говоря, я чувствовала недомогание на протяжении всего матча. Мне казалось, что я несколько медленная. В первом сете я ещё была со свежими силами и успевала за мячом, но после – нет. Я перестала ударять по мячу так, как должна была», – приводит слова Азаренко сайт WTA.  

Это был второй турнир белорусской теннисистки после длительного перерыва. На турнире в Индиан-Уэллсе продвижение Виктории также прервала Слоан Стивенс.  

# Виктория Азаренко # Теннис # Слоан Стивенс

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