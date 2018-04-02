Где будут играть минские команды в чемпионате «Беларусбанк – высшая лига-2018»? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 30 марта взял старт «Беларусбанк – чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В 2018 году сразу пять команд представляют город Минск, а если считать и Минскую область, то сразу 11.

Прошли матчи первого тура чемпионата. Отметим обилие ничейных результатов. Так, безголевым миром разошлись брестское «Динамо» и «Шахтер». Действующий чемпион БАТЭ обыграл дебютанта турнира – «Смолевичи», а вернувшееся в элиту после 13-летнего перерыва «Торпедо» на последних минутах избежало поражения от «Ислочи».

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